Giba urodził się w 1976 roku. Na początku XXI wieku był jednym z najlepszych siatkarzy na świecie. Ośmiokrotnie wygrał z reprezentacją Brazylii Ligę Światową, trzy razy sięgał po złoty medal mistrzostw świata, a w 2004 roku został mistrzem olimpijskim.

Brazylijczyk w 2014 roku oficjalnie zakończył profesjonalną karierę, choć w 2019 i 2020 roku występował w klubie IBB Polonia Londyn, którego został udziałowcem. Dwukrotnie z tym zespołem wywalczył mistrzostwo Anglii.

Śmiertelna choroba Giby. To brzmiało jak wyrok śmierci

W tym roku Giba będzie obchodził 50. urodziny, ale gdy był niemowlęciem to on i jego bliscy przeżyli prawdziwe chwile grozy. Gdy miał 4,5 miesiąca to jego matka zauważyła na pieluchach krew. Badania w szpitalu wykazały, że mały Giba ma ostrą białaczkę limfoblastyczną. Historia opowiedziana jest w książce pt. "Autobiografia Giba. W punkt" wydanej kilka lat temu.

Choroba nowotworowa brzmiała jak wyrok śmierci. Młody Brazylijczyk przez wiele miesięcy przeszedł wiele badań i był pod stałą obserwacją lekarzy. Ponadto ojciec Giby zastrzegł, że jego małżonka nie może się dowiedzieć o tym, że chłopiec ma nowotwór. Wersją dla kobiety było to, że ma duże niedobory żelaza i dlatego potrzebne są częste wizyty w szpitalu.

Po kilku miesiącach prawda wyszła na jaw. W trakcie jednej z wizyt lekarz wypalił: - Kto by pomyślał, że dziecko z białaczką, dla którego nie było nadziei, chodzi, mając zaledwie dziesięć miesięcy. To był cios dla kobiety, która jakiś czas później cieszyła się, że syn całkowicie wyzdrowiał. Gdy Giba miał 14 miesięcy to okazało się, że po białaczce nie ma już śladu. - "Jeśli cuda istnieją, to pani syn jest jednym z nich. W stanie, w jakim się znajdował, i to jeszcze będąc tak małym dzieckiem, tylko cud mógł uratować mu życie. Gilbertinho jest zdrowy" - takie słowa miała usłyszeć matka siatkarza.

Moja mama uważa, że każdy rodzi się z określonym z góry przeznaczeniem. Z przeszkodami, którym trzeba stawić czoła i je pokonać

Choroba była tajemnicą rodziny. Prawda wyszła na jaw po latach

Lekarze przez wiele lat analizowali przypadek małego chłopca, który wygrał z chorobą. Okazuje się, że nie ma racjonalnego wytłumaczenia.

Choroba Giby przez wiele lat była tajemnicą rodziny. Gdy Brazylijczyk miał na swoim koncie już wiele sukcesów to wówczas opinia publiczna dowiedziała się o sytuacji sprzed lat.

"Na każdym z moich wykładów, czy to dla chorych dzieci, czy dyrektorów firm, przypominam o tamtym okresie. I za każdym razem się wzruszam. To silniejsze ode mnie" - czytamy w autobiografii siatkarza

Giba po zakończeniu sportowej kariery zajął się m.in. promowaniem siatkówki wśród młodzieży, ale także brał udział w wielu akcjach charytatywnych. Ponadto prowadzi spotkania motywacyjne na świecie.

W przeszłości zaangażował się w akcję pomocy dla chorej na białaczkę Agaty Mróz. - Ona ma szczególne miejsce w moim sercu. Jeszcze zanim na świat przyszła jej córka Lilianą, gdy lekarze widzieli w ciąży zagrożenie dla życia Agaty, ja mówiłem jej, że musi urodzić. Wyjątkowa dziewczyna, bardzo wyjątkowa. To Agata sprawiła, że postanowiłem dowiedzieć się więcej o historii Polski, zrozumieć, przez co przeszliście. I dziękuję jej za to. Z jej mężem Jackiem Olszewskim i z ich córką wciąż mam kontakt, który w czasie pobytu w Polsce zamierzam podtrzymywać - mówił kilka lat temu w rozmowie z "WP SportoweFakty".

