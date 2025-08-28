Smarzek popadła w konflikt z trenerem, to martwiło kibiców. Skończyło się rezygnacją

Reprezentantki Polski w środowym spotkaniu z Niemkami nie raz przyprawiły kibiców o szybsze bicie serca. Biało-Czerwone po pełnym zwrotów akcji thrillerze pokonały rywalki 3:2 po tie-breaku na przewagi. Bohaterką została Paulina Damaske, która zdobyła zwycięski punkt, a po chwili wpadła w objęcia trenera Stefano Lavariniego.

Szkoleniowiec wyjątkowo mocno przeżywał spotkanie z Niemcami, a reakcja jego sztabu, jak i polskich siatkarek jasno pokazuje, że atmosfera w kadrze jest fenomenalna. A jeszcze kilka lat temu wcale nie było to normą.

Jacek Nawrocki odchodził z kadry w oparach konfliktu. Smarzek się nie hamowała

Końcowy okres pracy z kadrą Jacka Nawrockiego naznaczony był konfliktami i wzajemnymi oskarżeniami. W centrum zamieszania w pewnym momencie znalazła się Malwina Smarzek. Po rezygnacji trenera publicznie skrytykowała jego postawę i metody.

Potrzebujemy takiego trenera, który zaufa nam i my też obdarzymy go zaufaniem. Z którym będziemy miały jasną sytuację i poczujemy się pewnie. Ważne też, by usystematyzować naszą pracę, bo w ostatnich pięciu miesiącach pojawiło się sporo pomysłów, ale mało zostało zrealizowanych

Dwa lata wcześniej w kadrze wybuchł potężny konflikt, który eskalował do tego stopnia, że siatkarki wystosowały publiczne oświadczenie dotyczące złej współpracy ze szkoleniowcem, a interweniować musiał PZPS. Był to punkt zapalny, który w dalszej perspektywie doprowadził do załamania relacji wielu zawodniczek z Nawrockim.

Do tej grupy należała właśnie Smarzek. W rozmowie z mediami wróciła wspomnieniami do tamtej afery.

- Zaczęło się dwa lata temu, gdy cała ta afera została w pewnym sensie zamieciona pod dywan. My, tym naszym ruchem oporu, wysłałyśmy sygnał, że coś jest nie tak. I to nie był problem pojedynczych osób - skomentowała w rozmowie z "Przeglądem Sportowym".

Stefano Lavarini: Bardzo się obawiałem przed tym spotkaniem, ale to był świetny mecz. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Przybycie Lavariniego nową erą dla polskich siatkarek

Współpraca ze Stefano Lavarinim napisała nowy rozdział polskiej siatkówki, a Biało-Czerwone pod wodzą Włocha zdecydowanie odżyły i znów zaczęły notować sukcesy. Przybycie nowego trenera zdecydowanie poprawiło atmosferę w kadrze, choć sama Smarzek w trakcie mistrzostw świata musi godzić się z rolą rezerwowej.

Po pokonaniu Niemek Polki wywalczyły awans do 1/8 finału mistrzostw świata. W niej zmierzą się z Belgijkami. Biało-Czerwone uchodzą za murowane faworytki do triumfu. Jeśli uzyskają przepustkę do ćwierćfinału, w nim mogą zmierzyć się kolejny raz z Włoszkami.

Malwina Smarzek i Stefano Lavarini Mateusz Sobczak Newspix.pl

Malwina Smarzek Marcin Golba / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Jacek Nawrocki w rozmowie z polskimi siatkarkami JAKUB PIASECKI / CYFRASPORT Newspix.pl