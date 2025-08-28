Smarzek popadła w konflikt z trenerem, to martwiło kibiców. Skończyło się rezygnacją
Malwina Smarzek po ostatnim punkcie zdobytym przez Paulinę Damaske, mogła odetchnąć z ulgą. W kilku newralgicznych momentach spotkania z Niemkami nie zachowała się najlepiej, ale ostatecznie to Biało-Czerwone po thrillerze w tie-breaku wygrały 3:2. Reakcja zawodniczek, jak i sztabu szkoleniowego pokazuje, że atmosfera w kadrze jest wyśmienita. A jeszcze jakiś czas temu wcale nie było to regułą. Dość powiedzieć, że Smarzek znalazła się w centrum konfliktu.
Reprezentantki Polski w środowym spotkaniu z Niemkami nie raz przyprawiły kibiców o szybsze bicie serca. Biało-Czerwone po pełnym zwrotów akcji thrillerze pokonały rywalki 3:2 po tie-breaku na przewagi. Bohaterką została Paulina Damaske, która zdobyła zwycięski punkt, a po chwili wpadła w objęcia trenera Stefano Lavariniego.
Szkoleniowiec wyjątkowo mocno przeżywał spotkanie z Niemcami, a reakcja jego sztabu, jak i polskich siatkarek jasno pokazuje, że atmosfera w kadrze jest fenomenalna. A jeszcze kilka lat temu wcale nie było to normą.
Jacek Nawrocki odchodził z kadry w oparach konfliktu. Smarzek się nie hamowała
Końcowy okres pracy z kadrą Jacka Nawrockiego naznaczony był konfliktami i wzajemnymi oskarżeniami. W centrum zamieszania w pewnym momencie znalazła się Malwina Smarzek. Po rezygnacji trenera publicznie skrytykowała jego postawę i metody.
Potrzebujemy takiego trenera, który zaufa nam i my też obdarzymy go zaufaniem. Z którym będziemy miały jasną sytuację i poczujemy się pewnie. Ważne też, by usystematyzować naszą pracę, bo w ostatnich pięciu miesiącach pojawiło się sporo pomysłów, ale mało zostało zrealizowanych
Dwa lata wcześniej w kadrze wybuchł potężny konflikt, który eskalował do tego stopnia, że siatkarki wystosowały publiczne oświadczenie dotyczące złej współpracy ze szkoleniowcem, a interweniować musiał PZPS. Był to punkt zapalny, który w dalszej perspektywie doprowadził do załamania relacji wielu zawodniczek z Nawrockim.
Do tej grupy należała właśnie Smarzek. W rozmowie z mediami wróciła wspomnieniami do tamtej afery.
- Zaczęło się dwa lata temu, gdy cała ta afera została w pewnym sensie zamieciona pod dywan. My, tym naszym ruchem oporu, wysłałyśmy sygnał, że coś jest nie tak. I to nie był problem pojedynczych osób - skomentowała w rozmowie z "Przeglądem Sportowym".
Przybycie Lavariniego nową erą dla polskich siatkarek
Współpraca ze Stefano Lavarinim napisała nowy rozdział polskiej siatkówki, a Biało-Czerwone pod wodzą Włocha zdecydowanie odżyły i znów zaczęły notować sukcesy. Przybycie nowego trenera zdecydowanie poprawiło atmosferę w kadrze, choć sama Smarzek w trakcie mistrzostw świata musi godzić się z rolą rezerwowej.
Po pokonaniu Niemek Polki wywalczyły awans do 1/8 finału mistrzostw świata. W niej zmierzą się z Belgijkami. Biało-Czerwone uchodzą za murowane faworytki do triumfu. Jeśli uzyskają przepustkę do ćwierćfinału, w nim mogą zmierzyć się kolejny raz z Włoszkami.