Partner merytoryczny: Eleven Sports

Smarzek popadła w konflikt z trenerem, to martwiło kibiców. Skończyło się rezygnacją

Jakub Rzeźnicki

Jakub Rzeźnicki

Malwina Smarzek po ostatnim punkcie zdobytym przez Paulinę Damaske, mogła odetchnąć z ulgą. W kilku newralgicznych momentach spotkania z Niemkami nie zachowała się najlepiej, ale ostatecznie to Biało-Czerwone po thrillerze w tie-breaku wygrały 3:2. Reakcja zawodniczek, jak i sztabu szkoleniowego pokazuje, że atmosfera w kadrze jest wyśmienita. A jeszcze jakiś czas temu wcale nie było to regułą. Dość powiedzieć, że Smarzek znalazła się w centrum konfliktu.

Malwina Smarzek
Malwina SmarzekMarcin Golba/NurPhoto via Getty ImagesGetty Images

Reprezentantki Polski w środowym spotkaniu z Niemkami nie raz przyprawiły kibiców o szybsze bicie serca. Biało-Czerwone po pełnym zwrotów akcji thrillerze pokonały rywalki 3:2 po tie-breaku na przewagi. Bohaterką została Paulina Damaske, która zdobyła zwycięski punkt, a po chwili wpadła w objęcia trenera Stefano Lavariniego.

Szkoleniowiec wyjątkowo mocno przeżywał spotkanie z Niemcami, a reakcja jego sztabu, jak i polskich siatkarek jasno pokazuje, że atmosfera w kadrze jest fenomenalna. A jeszcze kilka lat temu wcale nie było to normą.

Zobacz również:

Stefano Lavarini i Paulina Damaske
MŚ siatkarek

Siostra Pauliny Damaske wprost po meczu z Niemkami. Ogłasza publicznie, coś niesamowitego

Katarzyna Pociecha
Katarzyna Pociecha

    Jacek Nawrocki odchodził z kadry w oparach konfliktu. Smarzek się nie hamowała

    Końcowy okres pracy z kadrą Jacka Nawrockiego naznaczony był konfliktami i wzajemnymi oskarżeniami. W centrum zamieszania w pewnym momencie znalazła się Malwina Smarzek. Po rezygnacji trenera publicznie skrytykowała jego postawę i metody.

    Potrzebujemy takiego trenera, który zaufa nam i my też obdarzymy go zaufaniem. Z którym będziemy miały jasną sytuację i poczujemy się pewnie. Ważne też, by usystematyzować naszą pracę, bo w ostatnich pięciu miesiącach pojawiło się sporo pomysłów, ale mało zostało zrealizowanych
    wypaliła, wbijając szpilkę w Jacka Nawrockiego

    Dwa lata wcześniej w kadrze wybuchł potężny konflikt, który eskalował do tego stopnia, że siatkarki wystosowały publiczne oświadczenie dotyczące złej współpracy ze szkoleniowcem, a interweniować musiał PZPS. Był to punkt zapalny, który w dalszej perspektywie doprowadził do załamania relacji wielu zawodniczek z Nawrockim.

    Do tej grupy należała właśnie Smarzek. W rozmowie z mediami wróciła wspomnieniami do tamtej afery.

    - Zaczęło się dwa lata temu, gdy cała ta afera została w pewnym sensie zamieciona pod dywan. My, tym naszym ruchem oporu, wysłałyśmy sygnał, że coś jest nie tak. I to nie był problem pojedynczych osób - skomentowała w rozmowie z "Przeglądem Sportowym".

    Stefano Lavarini: Bardzo się obawiałem przed tym spotkaniem, ale to był świetny mecz. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

    Przybycie Lavariniego nową erą dla polskich siatkarek

    Współpraca ze Stefano Lavarinim napisała nowy rozdział polskiej siatkówki, a Biało-Czerwone pod wodzą Włocha zdecydowanie odżyły i znów zaczęły notować sukcesy. Przybycie nowego trenera zdecydowanie poprawiło atmosferę w kadrze, choć sama Smarzek w trakcie mistrzostw świata musi godzić się z rolą rezerwowej.

    Po pokonaniu Niemek Polki wywalczyły awans do 1/8 finału mistrzostw świata. W niej zmierzą się z Belgijkami. Biało-Czerwone uchodzą za murowane faworytki do triumfu. Jeśli uzyskają przepustkę do ćwierćfinału, w nim mogą zmierzyć się kolejny raz z Włoszkami.

    Zobacz również:

    Stefano Lavarini po meczu Polska - Niemcy promieniał
    MŚ siatkarek

    To dało Polkom upragnione zwycięstwo. Stefano Lavarini wcale tego nie kryje

    Damian Gołąb
    Damian Gołąb
    Siatkarka w stroju sportowym z wyrazistymi warkoczami i tatuażami rozmawia z trenerem w białej koszulce z napisem 'Polska', tło rozmyte z siatką boiska.
    Malwina Smarzek i Stefano LavariniMateusz SobczakNewspix.pl
    Polska siatkarka w stroju reprezentacyjnym z widocznym numerem 17, ozdobione licznymi tatuażami ramiona, na tle boiska siatkarskiego podczas meczu.
    Malwina SmarzekMarcin Golba / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP
    Zespół polskich siatkarek w trakcie narady z trenerem podczas meczu siatkówki, zawodniczki ubrane w stroje reprezentacyjne, widoczne nazwiska i numery na koszulkach.
    Jacek Nawrocki w rozmowie z polskimi siatkarkamiJAKUB PIASECKI / CYFRASPORTNewspix.pl

    Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja