Malwina Smarzek to jedna z najbardziej rozpoznawalnych postaci w reprezentacji Polski w piłce siatkowej kobiet. Pochodząca z Łasku zawodniczka w biało-czerwonych barwach występuje od 2014 roku, a kiedy wychodzi na parkiet podczas meczów naszej kadry, imponuje skutecznością na naprawdę wysokim poziomie.

W swojej dotychczasowej karierze Smarzek osiągnęła naprawdę wiele - zarówno na poziomie klubowym, jak i reprezentacyjnym. Występowała w czołowych ligach europejskich, odnosząc sukcesy m.in. we Włoszech, gdzie reprezentowała barwy takich zespołów jak Zanetti Bergamo, Igor Gorgonzola Novara, VBC Trasporti Pesanti Casalmaggiore i Wash4Green Pinerolo. Regularnie plasowała się w ścisłej czołówce punktujących, zdobywając indywidualne wyróżnienia i uznanie ekspertów.

W barwach reprezentacji Polski brała udział w najważniejszych turniejach międzynarodowych, takich jak mistrzostwa Europy czy Liga Narodów, gdzie niejednokrotnie była jedną z liderek drużyny. Jej ofensywna gra i regularność sprawiły, że stała się jedną z twarzy współczesnej polskiej siatkówki.

Malwina Smarzek mogła zostać tancerką. Wybór padł na siatkówkę

Poza boiskiem Malwina prowadzi życie, które od zawsze było silnie związane ze sportem. Pochodzi z rodziny o wyraźnych sportowych tradycjach - jej mama trenowała lekkoatletykę, natomiast tata jest ultramaratończykiem, co bez wątpienia miało wpływ na jej rozwój i podejście do aktywności fizycznej. Zanim jednak zdecydowała się na siatkówkę, próbowała swoich sił w różnych dyscyplinach. Trenowała taniec, rozwijając koordynację i poczucie rytmu, pływała, a także biegała, budując wytrzymałość i ogólną sprawność.

Ostatecznie to siatkówka okazała się jej prawdziwą pasją i drogą do sukcesu. Wybór tej dyscypliny był strzałem w dziesiątkę - pozwolił jej w pełni wykorzystać potencjał fizyczny i mentalny, a także osiągnąć poziom, który dziś czyni ją jedną z kluczowych zawodniczek reprezentacji Polski.

Malwina Smarzek MARCIN GOLBA / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFP AFP

Malwina Smarzek Marcin Golba AFP

Malwina Smarzek w meczu z Japonią

