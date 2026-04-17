Smarzek jest dziś gwiazdą kadry Lavariniego. Siatkówka nie była jej pierwszym wyborem

Amanda Gawron

Malwina Smarzek to dziś jedna z najbardziej rozpoznawalnych siatkarek w reprezentacji Polski, ale zanim trafiła na siatkarski parkiet, próbowała swoich sił w zupełnie innych dyscyplinach. Sport miała we krwi od dziecka, jednak dopiero wybór siatkówki okazał się przełomem, który otworzył jej drogę do międzynarodowej kariery i największych sukcesów.

Malwina SmarzekAndrzej Iwańczuk/Reporter Reporter

Malwina Smarzek to jedna z najbardziej rozpoznawalnych postaci w reprezentacji Polski w piłce siatkowej kobiet. Pochodząca z Łasku zawodniczka w biało-czerwonych barwach występuje od 2014 roku, a kiedy wychodzi na parkiet podczas meczów naszej kadry, imponuje skutecznością na naprawdę wysokim poziomie.

W swojej dotychczasowej karierze Smarzek osiągnęła naprawdę wiele - zarówno na poziomie klubowym, jak i reprezentacyjnym. Występowała w czołowych ligach europejskich, odnosząc sukcesy m.in. we Włoszech, gdzie reprezentowała barwy takich zespołów jak Zanetti Bergamo, Igor Gorgonzola Novara, VBC Trasporti Pesanti Casalmaggiore i Wash4Green Pinerolo. Regularnie plasowała się w ścisłej czołówce punktujących, zdobywając indywidualne wyróżnienia i uznanie ekspertów.

W barwach reprezentacji Polski brała udział w najważniejszych turniejach międzynarodowych, takich jak mistrzostwa Europy czy Liga Narodów, gdzie niejednokrotnie była jedną z liderek drużyny. Jej ofensywna gra i regularność sprawiły, że stała się jedną z twarzy współczesnej polskiej siatkówki.

Malwina Smarzek mogła zostać tancerką. Wybór padł na siatkówkę

Poza boiskiem Malwina prowadzi życie, które od zawsze było silnie związane ze sportem. Pochodzi z rodziny o wyraźnych sportowych tradycjach - jej mama trenowała lekkoatletykę, natomiast tata jest ultramaratończykiem, co bez wątpienia miało wpływ na jej rozwój i podejście do aktywności fizycznej. Zanim jednak zdecydowała się na siatkówkę, próbowała swoich sił w różnych dyscyplinach. Trenowała taniec, rozwijając koordynację i poczucie rytmu, pływała, a także biegała, budując wytrzymałość i ogólną sprawność.

Ostatecznie to siatkówka okazała się jej prawdziwą pasją i drogą do sukcesu. Wybór tej dyscypliny był strzałem w dziesiątkę - pozwolił jej w pełni wykorzystać potencjał fizyczny i mentalny, a także osiągnąć poziom, który dziś czyni ją jedną z kluczowych zawodniczek reprezentacji Polski.

Polska siatkarka w stroju reprezentacyjnym z widocznym numerem 17, ozdobione licznymi tatuażami ramiona, na tle boiska siatkarskiego podczas meczu.
Malwina SmarzekMARCIN GOLBA / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFP AFP
Młoda kobieta w sportowym stroju z biało-czerwonymi akcentami i charakterystycznymi czerwono-czarnymi warkoczykami, w tle inne osoby w podobnych strojach, rozmazane niebieskie tło sugerujące halę sportową.
Malwina SmarzekMarcin GolbaAFP
Kobieta z charakterystyczną fryzurą z długich warkoczy w czerwono-czarnym kolorze, ubrana w sportowy strój do siatkówki z napisem "Smith" oraz numerem, przygotowuje się do serwowania piłki podczas meczu siatkówki.
Malwina Smarzek w meczu z JaponiąBEYZA COMERTAFP
