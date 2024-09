Słynny trener znów chce podbić polską ligę. Bezbłędny początek zasłużonego klubu

Mimo że Curpum Stilon wygrał pierwszy mecz sezonu - pokonał po tie-breaku Trefl Gdańsk - jego trener Andrzej Kowal na mecz w Bełchatowie zmienił przyjmujących. Do szóstki wskoczyli Wojciech Ferens i Robert Taht. W składzie w ogóle nie było Kamila Kwasowskiego. Do szóstki PGE GiEK Skry wskoczył natomiast Żiga Stern. I to jego zespół lepiej rozpoczął spotkanie, szybko odskakując na trzy punkty - pomógł w tym as serwisowy Amina Esmaeilnezhada.

