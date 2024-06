Słoweńcy zdemolowali rywali. Co oni zrobili?! Nowy lider Ligi Narodów, Polacy nadal w grze

Reprezentacja Słowenii pokonała, niejako zgodnie z planem, Bułgarów 3:0 i wskoczyła na pierwsze miejsce w Lidze Narodów, przynajmniej do meczu Włochów z Holandią. Drużyna prowadzona przez Gheorghe Crețu w drugim secie zdemolowała rywali, dokonując rzadkiego na tym poziomie wyczynu, zdobywając aż jedenaście punktów z rzędu. I to w decydującym momencie seta, kiedy wszystko się rozstrzygało! To wyglądało wręcz kuriozalnie, ale młoda bułgarska ekipa niemal stanęła.