Skra już zaklepała środkowych na nowy sezon. Nazwisko nowego trenera przeważyło

Choć sezon zasadniczy Plus Ligi wciąż trwa i jeszcze daleko do play off, to kluby już budują kadry na kolejny sezon. Tak samo jest w PGE GiEK Skra Bełchatów, która ma ambitne plany na następne rozgrywki. Chciałby włączyć się do walki o medale. Ma to zrobić z nowym trenerem, a środkowi bloku już zostali wybrani.