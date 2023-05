Skra Bełchatów uratowana. Czterech reprezentantów w kadrze

Wtedy jednak okazało się, że Skra nie będzie dysponowała tak wielkim pieniędzmi, jak zakładano. W mediach pojawiły się nawet informacje, że to będzie jeden z najniższych budżetów w Plus Lidze na poziomie około 4 mln zł. W końcu sytuacja jednak się wyprostowała i większość zawodników z kadry ustalonej przez poprzedniego prezesa zagra w Bełchatowie w przyszłym sezonie. Budżet ma sięgnąć około 10 mln zł.

Czterech reprezentantów w kadrze PGE Skry

Kolejni zawodnicy, których wkrótce powinna zaprezentować Skra to przyjmujący Bartłomiej Lipiński i środkowy Łukasz Wiśniewski. Ważny kontrakt ma wciąż drugi libero Kacper Piechocki. To skład, który powinien walczyć co najmniej o play off. W zakończonym sezonie Skra pierwszy raz od ponad 20 lat nie zagrała o medale.