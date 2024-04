Od wielu lat sportowcy regularnie stają się ofiarami hejtu. Niektórym "kibicom" przeszkadza fakt, że reprezentanci poszczególnych krajów odnoszą mało imponujące sukcesy, innym natomiast to, że sukcesów tych na swoim koncie małą... zbyt mało. Jeszcze inni decydują się na hejtowanie zawodników, którzy w uprawianej przez siebie dyscyplinie są naprawdę wybitni, jednak niestety "podwinęła im się noga". W dobie mediów społecznościowych liczba tego typu zawistnych wiadomości pod adresem sportowców niestety wzrasta. Boleśnie przekonali się o tym m.in. polscy piłkarze, którzy wielokrotnie obrażani byli w sieci. Jak się okazuje, do czynienia z hejtem nie tak dawno miały także polskie siatkarki.

Wysyłał wulgarne wiadomości do polskich siatkarek. Klub zgłosił sprawę na policję

W grudniu ubiegłego roku zawodniczka klubu BSK Bostik Bielsko-Biała Paulina Damaske opublikowała w mediach społecznościowych wulgarne wiadomości z wieloma niecenzuralnymi słowami , którą ona i jej koleżanki z zespołu otrzymały od jednego z "kibiców" po przegranym meczu Tauron Ligi z drużyną UNI Opole. "Miło, że ludzie, którzy niczego nie osiągnęli się wypowiadają. Wyrażanie swojej opinii to jedno, ale prześladowanie i nękanie wielu zawodniczek to przesada. Mam nadzieję, że kolega z anonimowego konta dużo stracił obstawiając ten mecz. Upss, następna przegrana w jego życiu" - na taki komentarz zdecydowała się wówczas 22-letnia siatkarka.

Aresztowano hejtera, który wysyłał siatkarkom groźby. Policja ujawnia szczegóły