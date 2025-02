Skandaliczne sceny. Okradli siatkarzy podczas meczu, wściekły prezes ujawnia

Może i Omifer Palmi nie należy do czołowych włoskich klubów, ale w ostatnim czasie ośrodek ten zyskał na popularności w całym kraju. Nie chodzi o spektakularne wyniki, a o sceny, do jakich doszło podczas starcia z Consar Ravenna. Przyjezdni, gdy wrócili do swojej szatni, nie mogli odnaleźć paru cennych fantów. Okazało się, że podczas spotkania na teren hali wtargnęli złodzieje, którzy bez większych problemów obrabowali gości i bezkarnie opuścili obiekt. Reklama

Podopieczni Jorge Cannestracciego byli podwójnie wściekli. Wcześniej zdołowały ich wydarzenia dziejące się na boisku. Pojedynek rozpoczął się dla nich wyśmienicie. Po zaciętym początku pewnie prowadzili 2:0 w setach, więc potrzebowali zaledwie jednej partii, by wywieźć z trudnego terenu komplet punktów. Faworyzowani gospodarzy obudzili się w ostatniej możliwej chwili. Doprowadzili do wyrównania, a następnie wygrali tie-breaka 15:12.

Przedstawiciele Omifer Palmi, zamiast omówić przyczyny porażki, musieli myśleć, jak odzyskać utracone rzeczy. Wściekły był zwłaszcza prezes, który nie zamierzał milczeć i kilka dni po skandalicznych wydarzeniach porozmawiał z "ivolleymagazine.it". Efekt? Gigantyczna afera, ponieważ światło dzienne ujrzały zaskakujące szczegóły dotyczące zabezpieczenia siatkarskich imprez w Italii. "Oprócz żalu z powodu kradzieży, której doświadczyłem po meczu, chciałem podkreślić, że w 2025 roku, podczas meczu Serie A2, nie jest możliwe, aby nie było przynajmniej jednego patrolu policji" - rozpoczął Pino Carbone, cytowany przez "Siatka.org". Reklama

Prezes włoskiego klubu wściekły po wydarzeniach z Rawenny. Potrzebna pilna reakcja

"Powiedziano nam, że w tym samym czasie w mieście miały miejsce dwa inne duże wydarzenia, w których brały udział również lokalne drużyny koszykówki i piłki nożnej, i że podjęto decyzję o skierowaniu większych sił na pozostałe dwa wydarzenia. To potwierdza, że dziś poświęca się naszemu sportowi niewiele uwagi. Musimy jasno dać do zrozumienia, że siatkówka jest również godnym sportem. Dlatego też jest nie do pomyślenia, powtarzam raz jeszcze, że nie było tam nikogo, nawet prywatnej ochrony" - dodał rozwścieczony.

Być może w sprawie zainterweniuje liga lub włoski związek. Na razie nie wydano jakiegokolwiek oficjalnego oświadczenia. Paru poszkodowanych siatkarzy co prawda odzyskało swój dobytek, ale tego typu incydent to jednak ostrzeżenie dla działaczy, by odpowiednio zabezpieczać mecze odbywające się na niższych poziomach rozgrywkowych.

