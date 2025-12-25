Skandal po sukcesie Polaków. Gwiazdor Grbicia musiał przepraszać, Brazylijczycy wściekli

Naprawdę długo kraj nad Wisłą czekał na kolejną wizytę podium w klubowym mundialu. Był to efekt notorycznego omijania tego turnieju, który zazwyczaj organizowano daleko od Polski, co utrudniało czołowym zespołom walkę w o najwyższe laury w PlusLidze. Dopiero w niedawno zakończonej edycji zaryzykowała Aluron CMC Warta. I "Jurajskim Rycerzom" z punktu czysto sportowego zdecydowanie się to opłaciło. Podopieczni Michała Winiarskiego okazali się niepokonani w swojej grupie. Pierwsza porażka przyszła dopiero w fazie grupowej, ale i tak zdobyli cenny brązowy medal.

Po sporym sukcesie pojawił się czas na chwilową celebrację. Ta nie zakończyła się wizerunkowo najlepiej dla graczy prowadzonych przez popularnego "Winiara". Wpadli oni na pomysł zrobienia filmiku, na którym wcielają się w rolę brazylijskiego gangu. Materiał błyskawicznie rozprzestrzenił się wśród tamtejszych internautów. Brazylijczycy byli wściekli. I to do tego stopnia, że post zniknął z mediów społecznościowych.

"Mateusz Bieniek uznał, że to "dobry ton" wezwać kolegów z Warty Zawiercie do nagrania wideo w przebraniu bandytów, symulującego agresję. Wynik był jeszcze gorszy w komentarzach: polscy kibice nazywali Brazylię "fawelą" i zrobili satyrę na temat Świąt Bożego Narodzenia. Warta Zawiercie została przyjęta z szacunkiem, przychylnością i gościnnością w Belem. Otworzyliśmy drzwi, powitaliśmy i traktowaliśmy godnie. I taki dostaliśmy odwet: stereotypy, uprzedzenia i brak szacunku" - czytamy choćby na profilu "oficialelitedovolei" na Instagramie.

Mateusz Bieniek zwrócił się do Brazylijczyków. Posypał głowę popiołem

Na tym samym portalu społecznościowym w nocy ze środy na czwartek odezwał się także Mateusz Bieniek. "Miał on być wyłącznie humorystycznym akcentem i nigdy nie miał na celu bycia ksenofobicznym ani lekceważącym w jakikolwiek sposób. Jeśli wideo zostało odebrane inaczej i spowodowało dyskomfort lub urazę u kogokolwiek, szczerze przepraszamy. Nigdy nie było to naszym zamiarem. Czuliśmy się świetnie podczas pobytu w Brazylii i po raz kolejny było to fantastyczne doświadczenie. Brazylia przyjęła nas ciepło, a turniej był doskonale zorganizowany, tak jak za każdym razem wcześniej" - przyznał.

"Raz jeszcze przepraszamy wszystkich kibiców, którzy mogli poczuć się urażeni. Naprawdę doceniamy wsparcie i pasję brazylijskich fanów" - dodał na koniec gwiazdor świeżo upieczonych brązowych medalistów klubowych mistrzostw świata.

