Skandal na meczu w Częstochowie. Trener spoliczkował zawodnika

Do sytuacji doszło już na początku derbowego spotkania, w którym zespół Norwida mierzył się z AZS-em Częstochowa. W pierwszym sezonie trener Piotr Lebioda najpierw krzyczał na jednego ze swoich podopiecznych, a następnie, kiedy ten usiadł na ławce, spoliczkował go.

Takie zachowanie poskutkowało natychmiastowym zawieszeniem go przez klub. "W związku z sytuacją, która miała miejsce w trakcie Turnieju Finałowego Mistrzostw Śląska Juniorów Młodszych, Zarząd Klubu podjął działania zmierzające do jej szczegółowego wyjaśnienia. Zarząd Klubu zdecydował również o odsunięciu trenera od prowadzenia Zespołu, do czasu zakończenia postępowania wyjaśniającego" - czytamy w oficjalnym komunikacie.