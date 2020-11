Polski Związek Piłki Siatkowej poinformował o śmierci swego byłego prezesa. Stanisław Edward Romański zmarł 23 października 2020 roku w wieku 83 lat. Kierował związkiem w latach 1971–78, czyli w okresie sukcesów złotej drużyny trenera Huberta Wagnera.

Romański był sternikiem Polskiego Związku Piłki Siatkowej w latach siedemdziesiątych. To wówczas reprezentacja Polski siatkarzy osiągnęła historyczne sukcesy. Po raz pierwszy wywalczyła mistrzostwo świata (Meksyk 1974) i po raz pierwszy - i do tej pory jedyny - sięgnęła po olimpijskie złoto (Montreal 1976). Do medalowego dorobku tamtego okresu należy jeszcze doliczyć dwa wicemistrzostwa Europy (1975, 1977). W 1978 roku prezes Romański zakończył kierowanie związkiem i został szefem sportu Centralnej Rady Związków Zawodowych. Jego następcą w PZPS został Tadeusz Sąsara.



Uroczystości pogrzebowe zaplanowano na czwartek 5 listopada w Warszawie, na godzinę 12.00. Msza święta zostanie odprawiona w kościele pw. Św. Wincentego a Paulo. Po niej nastąpi odprowadzenie do grobu rodzinnego na Cmentarzu Bródnowskim.

Jak poinformowała PZPS Córka Pana Romańskiego, z uwagi na panujące obostrzenia związane z pandemią COVID-19, wielu Jego współpracowników i znajomych zgłaszało prośby o zorganizowanie dodatkowego pożegnania przy grobie Zmarłego latem przyszłego roku. W imieniu Rodziny Polskiej Siatkówki w koordynację takiego pożegnania włączyła się Fundacja Polska Siatkówka. Wszystkich, którzy chcieliby w nim uczestniczyć, PZPS prosi o kontakt mailowy na adres fundacja@pzps.pl.

