Zenit Kazań wygrał trzeci mecz turnieju półfinałowego Pucharu Rosji i wywalczył awans do Final Four rozgrywek. Podopieczni Władimira Alekny pokonali 3:1 Fakieł Nowy Urengoj, a najlepiej punktującym zespołu był Bartosz Bednorz. W drugim meczu Ural Ufa wygrał z Gazpromem-Jugra Surgut 3:0.

Mecz z Fakiełem był decydującym starciem całego turnieju. Obie ekipy wcześniej wygrały wszystkie mecze, więc bezpośrednia rywalizacja miała wyłonić finalistę krajowego trofeum.

Z powodu kontuzji w składzie ponownie zabrakło Earvina N'Gapetha. Zastępujący go Fiodor Woronkow poradził sobie jednak znakomicie. Grał bardzo dobrze w ataku, a przy jego zagrywce drużyna odskoczyła rywalom na cztery punkty (10:6). Gracze Fakieła popełniali zbyt dużo błędów, by móc marzyć o zwycięstwie w premierowej odsłonie.

W drugiej odsłonie nic nie układało się po myśli ekipy z Kazania. Nie pomogły przerwy, o które prosił trener Alekno. Przeciwnicy zaczęli coraz lepiej radzić sobie w obronie. Dodatkowo Dmitrij Wołkow i Denis Bogdan byli nie do zatrzymania w ataku. To pozwoliło Fakiełowi doprowadzić do wyrównania.

Po zmianie stron Zenit wrócił do swojej dobrej gry. Od stanu 7:7 wyszli na prowadzenie 11:8, a potem starannie je pielęgnowali, a z biegiem seta coraz mocniej powiększali. Trener Fakieła próbował dokonywać zmian, lecz nie przyniosły one zamierzonych efektów i Zenit pewnie wygrał 25:17.

Czwarta partia na początku była dość wyrównana. Od stanu 15:15 zdecydowanie lepiej zaczęli grać siatkarze z Kazania i po chwili mogli cieszyć się ze zwycięstwa 3:1 w całym meczu i awansu do turnieju finałowego Pucharu Rosji.

Najwięcej punktów, bo aż 20, dla Zenitu wywalczył Bartosz Bednorz. 16 oczek dołożył Maksim Michajłow, a 12 Fiodor Woronkow. W drużynie przeciwnej najlepiej punktującym był Dmitrij Wołkow i zdobył 17 oczek.

W drugim meczu Ural Ufa Macieja Muzaja pokonał Gazprom-Jugrę Surgut, jednak Maciej Muzaj nie wystąpił w tym spotkaniu.

Turniej półfinałowy Pucharu Rosji siatkarzy (Kazań, 6-8 listopada):

Fakieł Nowy Urengoj - Gazprom-Jugra Surgut 3:0 (25:16, 25:20, 25:18)

Zenit Kazań - Ural Ufa 3:1 (25:22, 27:29, 25:18, 25:19)

Zenit Kazań - Gazprom-Jugra Surgut 3:0 (25:18, 25:17, 25:22)

Ural Ufa - Fakieł Nowy Urengoj 2:3 (25:22, 18:25, 17:25, 26:24, 7:15)

Gazprom-Jugra Surgut - Ural Ufa 0:3 (24:26, 20:25, 18:25)

Fakieł Nowy Urengoj - Zenit Kazań 1:3 (19:25, 25:18, 17:25, 18:25)