​Siatkówka. Wszystkich ośmioro polskich kandydatów w składach komisji CEV

Kandydatury wszystkich ośmiorga Polaków zgłoszone do składów komisji Europejskiej Konfederacji Piłki Siatkowej (CEV) na kadencję 2020-2024 zostały zatwierdzone - poinformował PZPS. Pierwsze posiedzenie nowej Rady Administracyjnej CEV odbyło się w piątek w wersji online.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Siatkówka. Najlepsze akcje tygodnia w PlusLidze (Polsat Sport). wideo Polsat Sport

W każdej z ośmiu komisji znalazła się osoba z Polski. Wojciech Czayka został przewodniczącym Komisji Organizacji Imprez Sportowych, Olga Nowakowska członkiem Komisji Siatkówki Plażowej, a Wojciech Kasprzyk (prywatnie syn prezesa PZPS Jacka Kasprzyka) Komisji Pucharowej. Krzysztof Felczak należeć będzie do Komisji Trenerskiej, Ewa Grzegorczyk do Komisji Finansów, a Anna Trućko do Komisji Prawnej. W Komisji Medycznej znalazł się Jacek Leon Kruczyński, a w Komisji Sędziowskiej Grzegorz Jacyna.

Reklama

W październiku na drugą kadencję w roli szefa CEV wybrano w Wiedniu Serba Aleksandara Boricica. W zarządzie znalazł się wówczas m.in. były prezes PZPS Mirosław Przedpełski.