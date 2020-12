Siatkówka. Wsparcie od Krajowej Spółki Cukrowej

Krajowa Spółka Cukrowa wspiera siatkówkę od amatorskiej do zawodowej. Umowa podpisana z Kujawsko-Pomorskim Związkiem Piłki Siatkowej ma być kolejny elementem strategii wspierania jednego z polskich sportów narodowych, a także wyrazem społecznej odpowiedzialności biznesu.

"Nie będę oryginalny mówiąc, że siatkówka jest dobrze postrzegana. To sport bardzo popularny, w którym odnosimy wiele sukcesów - tak w rywalizacji klubowej, jak i reprezentacyjnej. Ta dyscyplina wywołuje tylko dobre skojarzenia" - powiedział PAP członek zarządu Krajowej Spółki Cukrowej S.A. Marek Dereziński.

Podkreślił, że obecnie KSC jest zaangażowana w sponsorowanie klubu ekstraklasy siatkarek z Bydgoszczy oraz klubu pierwszej ligi męskiej ze Świdnika.

"Do tego ostatnio podpisaliśmy umowę o współpracy z okręgowym związkiem siatkówki, co jest otwarciem także na mniejsze miejscowości oraz dzieci i młodzież. Naszym celem jest popularyzowanie sportu, ale nie tylko promocja przez sport zawodowy. Oczywiście wspierając kluby, reklamujemy nasze brandy Polski Cukier i Polskie Przetwory. W tym wypadku, co oczywiste, taka współpraca jest opłacalna dla obu stron. Chcemy jednak także wspierać sport oddolnie, tak, aby krzewić kulturę fizyczną już w najmłodszym pokoleniu" - wskazał Dereziński.

Stwierdził, że jest to wyraz społecznej odpowiedzialności biznesu. Osobiście członek zarządu KSC jest fanem tego sportu i uważa go za niezwykle widowiskowy.

"Atmosfera na trybunach podczas meczów siatkarskich zawsze była wspaniała. Oby kibice mogli wrócić na obiekty jak najszybciej" - dodał.

Wiceprezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej Ryszard Czarnecki powiedział w rozmowie z PAP, że bardzo cieszy się z zaangażowania KSC w polski sport pomimo trudnego okresu pandemii koronawirusa.

"To nasza dyscyplina narodowa, w której zawsze mieliśmy wielkie sukcesy. Zaangażowanie KSC jest wielopoziomowe, bo nie dotyczy tylko klubów, ale również sportu dzieci i młodzieży. Znalezienie sponsora dla profesjonalnego zespołu nie jest aż tak trudne, ale zagwarantowanie stabilnego partnera dla okręgowego związku siatkarskiego nie jest rzeczą prostą. Dlatego w imieniu całego środowiska bardzo dziękuję spółce skarbu państwa za taką decyzję. W mojej ocenie to świetny prezent na gwiazdkę dla setek, jak nie tysięcy dzieciaków stawiających pierwsze kroki na siatkarskich parkietach" - podkreślił Czarnecki, który jest przewodniczącym rady fundacji Polska Siatkówka.