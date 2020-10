Wilfredo Leon jeden z najlepszych siatkarzy na świecie niebywale powiększa swoje umiejętności. Tym razem dotyczą one zagrywki. Reprezentant Polski już na początku października wspominał, że chciałby ustanowić nowy rekord prędkości serwisu. Jak zapowiedział, tak zrobił!

Przyjmujący słynący z piekielnie mocnej zagrywki, dotychczasowy rekord 134 km/h dzielił z Ivanem Zaytsevem, co nie do końca mu odpowiadało. Leon zapowiedział, że w najbliższym czasie zapoluje na rekordowe osiągnięcie.

- Usain Bolt jest tylko jeden i tylko do niego należy rekord świata w sprincie. Ja też chcę, żeby obok rekordu zagrywki widniało tylko jedno nazwisko "Wilfredo Leon". Obecnie ten najlepszy wynik w Serie A należy do mnie i do Zaytseva, a współdzielony rekord to nie to samo. Na treningach mierzona jest prędkość mojej zagrywki i już w ubiegłym sezonie udało mi się osiągnąć wynik 135 km/h, ale potrzebuję powtórzyć to w trakcie meczu, by rekord został uznany - powiedział Leon na początku października w rozmowie z "Przeglądem Sportowym".

Już dwa tygodnie później udało mu się zaserwować z rekordową prędkością. W meczu Sir Safety Perugia z Itas Trentino Leon pojawił się w polu serwisowym i zabłysnął. Po jego zagrywce zmierzono 138 km/h. Ostatecznie jego drużyna wygrała 3:1, a reprezentant Polski imponował w tym spotkaniu nie tylko zagrywką. Zapisał na swoim koncie 18 punktów (12-atak, 4-zagrywka, 2-blok), atakując na poziomie 50 procent i poprowadził ekipę trenera Vitala Heynena do zwycięstwa. Perugia po sześciu kolejkach może pochwalić się kompletem punktów.

