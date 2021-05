W poniedziałek media obiegła wiadomość o możliwym transferze Wilfredo Leona, który miałby opuścić zespół Sir Safety Perugia, by wrócić do Rosji. Według najnowszych informacji klub nie zamierza jednak pozbywać się swojej wielkiej gwiazdy.

Rosyjskie media stwierdziły w poniedziałek, że Zenit Petersburg uważnie śledzi poczynania reprezentanta Polski .

Leon jest bardzo znany w tamtym kraju, gdyż w latach 2014-2018 reprezentował barwy Zenita Kazań. Wygrał z nim aż 16 trofeów - dominował zarówno na krajowym podwórku, jak i tym europejskim.

Zarabiał wtedy około milion euro za sezon. W Perugii ma otrzymywać niższą kwotę. Zenit Petersburg nie miałby problemów z wyrównaniem pensji wybitnego przyjmującego.

Perugia nie chce stracić Leona

Co na to Perugia? Nic dziwnego, że włoski klub nie jest zbyt chętny do pozbycia się swojej gwiazdy. Gian Luca Pasini poinformował, że prezes Perugii Gino Sirci odrzucił pierwszą prośbę wypuszczenia Leona. Sirci chce wzmacniać drużynę, dlatego nie może pozwolić sobie na wypuszczenie gwiazd.

jb, Polsat Sport