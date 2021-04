Vital Heynen niespodziewanie został zwolniony w trakcie finałowej rywalizacji o mistrzostwo Włoch. - Choć jestem odsunięty od zespołu, zawodnicy czują moje wsparcie - zadeklarował Heynen.

Zwolnienie Heynena w kluczowym momencie sezonu było prawdziwym szokiem dla trenera i zespołu. Decyzja zapadła w trakcie finałowej rywalizacji o mistrzostwo Włoch. W środę drużyna prowadzona przez belgijskiego szkoleniowca przegrała 1:3 we własnej hali pierwszy mecz finałowej serii (do trzech zwycięstw) z Cucine Lube Civitanova.

52-letni Heynen pracę w Perugii rozpoczął 11 lipca 2019 roku. Pod jego kierunkiem drużyna dwukrotnie zdobyła Superpuchar Włoch. Poprzedni sezon włoskiej ekstraklasy został przerwany z powodu pandemii COVID-19, a medali nie przyznano.

Heynen skomentował zwolnienie z Perugii

- Właśnie pożegnałem się z moim zespołem. Powtórzyłem, że jestem z nich dumny po tym świetnym (choć trudnym) roku. Mój zespół zasługuje na tytuł - napisał na Twitterze Vital Heynen.

- Przygotowywaliśmy się wczoraj i zostawiam zespół ze świadomością, że się odbijemy. - Choć jestem odsunięty od zespołu, zawodnicy czują moje wsparcie. Idźcie po to! - motywował swoich byłych już zawodników szkoleniowiec.



Heynen od 2018 roku jest także selekcjonerem reprezentacji Polski, którą doprowadził do złotego medali mistrzostw świata i brązowego mistrzostw Europy. Teraz jego zdaniem będzie przygotowanie "Biało-Czerwonych" do startu w igrzyskach olimpijskich w Tokio.