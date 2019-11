Sytuacja Vitala Heynena we włoskiej drużynie Sir Sicoma Perugia jest coraz bardziej skomplikowana. Belg miał być gwarancją tego, że tym razem puchar przeznaczony dla mistrza Włoch pojedzie do miejscowości położonej nieopodal Asyżu. Tymczasem okazuje się, że Heynen zamiast medalu na szyję, może otrzymać do ręki wypowiedzenie. Prezes klubu ma już dość słabych wyników i w mocnych słowach skrytykował grę drużyny prowadzonej przed selekcjonera reprezentacji Polski.

W ubiegłych rozgrywkach ekipa Sir Safety Perugia po finałowych starciach musiała uznać wyższość Cucine Lube Civitanova. Po zakończeniu play-offów prezes Gino Sirci uznał, że to Heynen może być kluczowy dla całej układanki i to on poskłada wszystkie elementy tak, by za rok to Perugia mogła otwierać szampany.

Tymczasem po niedzielnej porażce z 1:3 z Cucine Sirci stracił cierpliwość i dosadnie skrytykował postawę drużyny.

- Biorąc po uwagę to, co zobaczyłem na boisku, wynik i tak jest niezły. Na parkiecie wystąpiła precyzyjnie dobrana formacja i wszystko powinno działać jak w szwajcarskim zegarku. Tak się jednak nie stało, to nie była Perugia, którą chciałbym oglądać. Musimy zmienić kurs i to jak najszybciej. Mamy problemy, które musimy rozwiązać. Duże problemy - mówił niezadowolony Sirci.

Nieco inaczej widział całe spotkanie selekcjoner polskiej kadry, który docenił grę swoich podopiecznych i zwrócił uwagę na plagę urazów, która dopadła kadrę Perugii.

- To był trudny tydzień. Mamy sporo kontuzjowanych zawodników. Zagraliśmy na dobrym poziomie, ale w kluczowych momentach to rywale byli lepsi. Przed nami sporo pracy, zwłaszcza jeśli chodzi o grę w defensywie - stwierdził po meczu Heynen.

Belg wypracował sobie pewien kredyt zaufania zwycięstwem 3:2 nad Leo Shoes Modena w meczu o Superpuchar Włoch. Zaufanie do jego pracy szybko jednak spadło ze względu na słabe wyniki w lidze. Obecnie Perugia plasuje się na piątej lokacie w ligowej tabeli, tracąc do liderującego Lube osiem punktów.

Jednym z podopiecznych Heynena w Perugii jest reprezentant Polski - Wilfredo Leon.

