Siatkówka. Sir Safety Conad Perugia słabsze od Cucine Lube Civitanova

Sir Safety Conad Perugia, w barwach którego grają Wilfredo Leon i Maciej Muzaj przegrał w pierwszym meczu finałowym włoskiej ligi z Cucine Lube Civitanova 1:3.

Tradycyjnie liderem Perugii był Leon. Przyjmujący reprezentacji Polski, który rozegrał całe spotkanie, tym razem zanotował 17 punktów - do 15 zdobytych atakiem dołożył jeden blokiem i jeden bezpośrednio z zagrywki. Występujący na ataku Muzaj po raz pierwszy na boisku pojawił się w środę w trakcie trzeciego seta. Do dorobku drużyny dołożył sześć punktów - trzy atakiem, jeden blokiem i popisał się dwoma asami. Drugi z kadrowiczów dołączył do włoskiego klubu dopiero na początku lutego.

Najlepiej punktującym zawodnikiem spotkania był broniący barw ekipy gości kubański środkowy Robertlandy Simon, który zdobył 21 pkt.

Rywalizacja play off w finale Serie A toczy się do trzech wygranych. Druga odsłona rywalizacji między Perugią i Lube odbędzie się w niedzielę w Civitanova Marche.

Poprzedni sezon włoskiej ekstraklasy został przerwany z powodu pandemii COVID-19, a medali nie przyznano. Na pierwszym miejscu sklasyfikowane zostało Lube, w którym występował wówczas Mateusz Bieniek (obecnie jest wypożyczony do PGE Skry Bełchatów), a Perugia była trzecia.