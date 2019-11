Reprezentantki Polski w piłce siatkowej przed kilkoma dniami wydały oświadczenie, domagając się zwolnienia trenera Jacka Nawrockiego. Szkoleniowiec zdecydował się wreszcie na dłuższe wyjaśnienie wobec stawianych mu zarzutów.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Siatkówka. Mocne oświadczenie polskich siatkarek. Wideo INTERIA.TV

„Nie potrafię stać biernie, gdy z różnych stron padają oszczerstwa, a ludzie nawzajem się obrażają. Najgorsze jest to, że błotem obrzucane są zawodniczki i członkowie sztabu” – skomentował oskarżenia w wywiadzie dla "Przeglądu Sportowego" Jacek Nawrocki.

Reklama

Atmosfera w kobiecej reprezentacji Polski w piłce siatkowej od ubiegłego tygodnia rozpala media. Wszystko za sprawą oświadczenia, jakie przed kilkoma dniami wydały siatkarki, domagając się zmiany trenera. Zgodnie z jego treścią, Nawrockiego oskarża się między innymi o brak szczerości i złe wyrażanie się o zawodniczkach, bagatelizowanie stanu zdrowia kosztem wyników oraz akceptowanie bliskich relacji członka sztabu z jedną z siatkarek. Jacek Nawrocki postanowił przerwać milczenie i odpowiedzieć na stawiane mu zarzuty.

"Jakim cudem zespół, w którym 'trener bagatelizuje każdy problem', 'nie pojawia się na żadnym meczu ligowym', 'nie przeprowadza żadnej rozmowy', a o wszystkim łącznie z powołaniami zawodniczki dowiadują się z mediów, systematycznie poprawi swoje wyniki. A w najgorszym momencie kryzysu gra w półfinale mistrzostw Europy?" - mówi Nawrocki.

Zdaniem trenera oświadczenie, które nie zostało podpisane konkretnymi nazwiskami, a jedynie sformułowaniem "zawodniczki reprezentacji Polski", ma za zadanie wywołać niepotrzebne zamieszanie wokół dyscypliny, a taki szum nie jest wcale potrzebny.

"Z tego, co widzę, w oświadczeniu nie chodzi o to, żeby wskazać konkretny problem, tylko wywołać wrażenie totalnej katastrofy w drużynie i polskiej siatkówce" - tłumaczy trener siatkarek.

W rozmowie szkoleniowiec odniósł się również do jednego z poważniejszych zarzutów, według którego miał on tolerować bliskie relacje członka sztabu z jedną z reprezentantek. Jego zdaniem ta sytuacja została już rozwiązana.

"Nie ingeruję w prywatne sprawy siatkarek i członków sztabu. To są dorośli ludzie i jeśli nie ma to wpływu na ich pracę, nie mieszam się do tego. Zdaję sobie sprawę, że to trudna sytuacja dla wszystkich zainteresowanych. Zostało to już jednak załatwione i trener, o którym mowa, zrezygnował z pracy w kadrze" - dodaje trener, który z reprezentacją pracuje od czterech lat.

Zła atmosfera, czy bagatelizowanie problemów zawodniczek też zdaniem szkoleniowca mija się z prawdą. Jak czytamy w rozmowie, każda z siatkarek otrzymywała szansę na rozmowę, a nawet możliwość planowania zabiegów medycznych w jak najbardziej dogodnym dla danej siatkarki terminie.

"Starałem się rozwiązywać problemy, z którymi dziewczyny do mnie przychodziły. Sportowe i osobiste. Często na nie reagowałem, zmieniając harmonogram dnia, program treningowy, czy logistykę. Po to, żeby siatkarkom było łatwiej niż trudniej" - twierdzi Jacek Nawrocki.

AB