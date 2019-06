Ciąg dalszy przepychanki na linii Iran - Polska. Tym razem polska federacja poinformowała, że złożyła pismo o FIVB dotyczące zachowania irańskich fanów po meczu w Urmii.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Siatkówka. Polskie siatkarki zachwycają nie tylko urodą. W tym roku mogą wiele osiągnąć. Wideo INTERIA.PL

Atmosfera przed meczem Iranu z Polską była bardzo gorąca. Wszystko za sprawą wypowiedzi kapitana "Biało-Czerwonych" Michała Kubiaka, który w jednym z wywiadów w ostrych słowach obraził irański naród. Zawodnik tłumaczył się potem, że był prowokowany przez zawodników z tego kraju, a jego wypowiedź nie dotyczyła wszystkich Irańczyków. Kubiak dodał jednak, że nie wycofuje się ze swoich słów.

Reklama

Polska federacja ukarała wówczas Kubiaka za jego wypowiedź dyskwalifikacją na sześć spotkań kadry, co w pewien sposób uspokoiło FIVB (światową federację), która uznała to za wystarczającą karę. Według nieoficjalnych doniesień Kubiak jednak i tak miał w tych spotkaniach - decyzją selekcjonera Vitala Heynena - nie grać.



Spotkanie Ligi Narodów, rozegrane 15 czerwca w Urmii, okazało się zaciętym pojedynkiem i dopiero tie-break wyłonił zwycięzcę. W piątym secie triumfowali gospodarze, pokonując Polaków 3:2. Samo spotkanie przebiegało bez wrogich incydentów, a irańska publiczność - wbrew obawom - nie zagłuszała gwizdami polskiego hymnu, skupiając się na dopingowaniu swojej drużyny. Do negatywów zaliczyć trzeba jedynie postawę sędziów, którzy mylili się wyjątkowo często.

Problemy zaczęły się jednak po spotkaniu. Według polskiej federacji irańscy kibice znacznie utrudniali Polakom powrót do hotelu, co ostatecznie doprowadziło do ponad godzinnego opóźnienia na zaledwie trzykilometrowej trasie. PZPS poinformował, że napisał w tej sprawie list do FIVB.

Pełne oświadczenie PZPS:

"Polski Związek Piłki Siatkowej cały czas monitoruje i prowadzi działania w związku z wydarzeniem, jakie miało miejsce po sobotnim meczu Iran - Polska (15 czerwca 2019 w Urmii, Iran), polegającym na znacznym, bo ponad godzinnym, wydłużeniu czasu powrotu polskich siatkarzy do hotelu.

Tłum fetujących zwycięstwo kibiców utrudniał sprawny przejazd autobusu z polską drużyną z miejsca rozegrania spotkania. Według informacji PZPS podobna sytuacja miała miejsce także dzień wcześniej i dotyczyła reprezentacji Kanady.

Niezwłocznie po wydarzeniu podjęto niezbędne działania w celu wyjaśnienia sytuacji. Nastąpiła konsultacja z nadzorującym turniej przedstawicielem Międzynarodowej Federacji Piłki Siatkowej (FIVB) i organizatorami z ramienia irańskiej federacji siatkarskiej, którzy przeprosili za wynikające ze zdarzenia niedogodności. PZPS wystosował jednocześnie zdecydowany w treści list do centrali FIVB.

Od momentu wyjazdu kadry narodowej do Iranu PZPS pozostawał w stałym kontakcie z reprezentacją, FIVB oraz MSZ, mając na względzie przede wszystkim bezpieczeństwo polskich siatkarzy.".

Dzień po spotkaniu z Iranem Polacy zmierzyli się z Kanadą w ramach Ligi Narodów, pokonując ją 3:1. W czerwcu "Biało-Czerwonych" czeka jeszcze turniej w Mediolanie, podczas którego w dniach 21-23 czerwca podopieczni Heynena zmierzą się kolejno z Argentyną, Serbią i Włochami.



Zdjęcie Karol Kłos podczas meczu Iran - Polska 3:2 / fivb /

WG