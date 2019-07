Polacy podejmują w Opolu siatkarską reprezentację Holandii w towarzyskim spotkaniu. W biało-czerwonych barwach debiutuje dziś Wilfredo Leon.

Nowy zawodnik polskiej reprezentacji czekał na ten moment cztery lata. Przypomnijmy, Leon ma odegrać ważną rolę w turnieju kwalifikacyjnym do igrzysk olimpijskich, najważniejszym dla kadry w najbliższym czasie (9 sierpnia rozpocznie się w Gdańsku). Spotkania z Holandią w Opolu to jedne z ostatnich sprawdzianów "Biało-Czerwonych" przed wyjazdem do Gdańska. Za tydzień będzie jeszcze Memoriał Huberta Jerzego Wagnera w Krakowie.

Leon, co zrozumiałe, wzbudzał największe zainteresowanie. Wicemistrz świata z 2010 roku zaczął w podstawowym składzie.



I set

Polacy od początku chcieli mieć kontrolę nad wydarzeniami na parkiecie i szybko zyskali przewagę 4:1, m.in. po ładnej akcji Karola Kłosa, potwierdzającego dobrą formę z ostatniego turnieju Final Six w Chicago. Leon zdobył swój pierwszy punkt efektownym zbiciem na 6:4, zapowiadając, że zamierza być poważnym wzmocnieniem ekipy mistrzów świata. Na przerwę techniczną Polacy schodzili z dwupunktowym prowadzeniem (8:6).



Jednak Holendrzy otrząsnęli się z tych pierwszych ciosów i doprowadzili do remisu 8:8, a potem 10:10 i 12:12. To była walka punkt za punkt, niezwykle wyrównana. A Leon pokazywał, na co go stać również w obronie. Jego blok, wspólnie z Kłosem i Muzajem, był przy stanie 12:12 najwyższej klasy. Polacy wyszli ponownie na dwupunktowe prowadzenie (15:13), ale wtedy Muzaj nie wykorzystał kolejnej szansy, popełniając błąd przy zagrywce.



Przy stanie 16:14 do akcji znowu wkroczył Leon, przełamując blok Holendrów. Polacy mieli trzy punkty przewagi. A po chwili już pięć po autowym ataku rywali.



Po akcji na 20:15 Wilfredo wykazał się odpowiednim wyczuciem i sprytem, przenosząc piłkę nad blokiem. On też miał szansę na zakończenie seta, ale przy zagrywce trafił w siatkę. Nie udało się mu się również po ataku z drugiej linii. Ale za chwilę wszystko wróciło już do normy i Polacy wygrali I seta 25:20.



II set

Drugi set zaczął się podobnie jak pierwszy, od prowadzenia Polaków 4:1. Mieli w tym duży udział i Muzaj i Leon, który na dodatek popisał się potężnym asem serwisowym, który dał nam przewagę czterech punktów (5:1). Wtedy Holendrzy znowu rozpoczęli odrabianie strat. Blok Nowakowskiego doprowadził do wyniku 8:5 i pierwszej przerwy technicznej. Utrzymywał się bezpieczna przewaga naszych zawodników, a Wilfredo Leon znowu popisał się efektownym atakiem, po którym Holendrzy nie mieli szans na skuteczną obronę.



Na drugiej przerwie technicznej było już 16:10, a potem po autowym ataku Holendrów 22:15. Gdy Leon wyskakiwał do piłki, blok rywali najczęściej był bezradny. Rywale obronili jedną piłką setową, ale gdy Abdel-Aziz pomylił się przy kolejnej zagrywce, stało się jasne, że Polakom nic już nie odbierze zwycięstwa w II partii.

III set

W trzecim secie tradycyjnie zaczęło się od prowadzenia Polaków. I znów Holendrzy odrobili straty, a nawet przejęli inicjatywę, zyskując dwa punkty przewagi (6:8, 7:9). Trener Heynen zdecydował się bowiem na zmiany w składzie. Tak, jak zapowiadał wcześniej. na parkiecie pojawili się zatem Łomacz, Kochanowski, Bednorz, Kwolek, Konarski.

Polska: Nowakowski, Muzaj, Leon, Drzyzga, Śliwka, Kłos, Zatorski (libero)

Pełny skład reprezentacji Polski na mecze z Holandią. Rozgrywający: Fabian Drzyzga, Grzegorz Łomacz. Atakujący: Dawid Konarski, Maciej Muzaj. Środkowi: Jakub Kochanowski, Piotr Nowakowski, Mateusz Bieniek, Karol Kłos. Przyjmujący: Wilfredo Leon, Michał Kubiak, Bartosz Kwolek, Aleksander Śliwka, Bartosz Bednorz, Artur Szalpuk. Libero: Paweł Zatorski, Damian Wojtaszek.