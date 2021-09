Polscy siatkarze kadry U-19 zmierzyli się z rówieśnikami z Iranu na mistrzostwach świata swojej kategorii wiekowej.

Początek spotkania był bardzo wyrównany. Irańczycy zaczęli od prowadzenia 4-2. Szybko dwa punkty w ataku na swoim koncie zapisał Piotr Śliwka, brat kadrowicza pierwszej reprezentacji, Aleksandra. Polacy dość szybko przejęli inicjatywę i wyszli na prowadzenie 11-10. Wkrótce liderem punktowym polskiej ekipy stał się z kolei Tytus Nowik, z 5 oczkami.

Polacy prowadzili już 19-17, ale Irańczycy cały czas starali się nie tracić dystansu do polskiego zespołu. W wyniku udanej kontry Iran doprowadził do stanu 21-21. Za chwilę znów był remis - 22-22, po zepsutej zagrywce po polskiej stronie. Po autowym polskim bloku to Irańczycy mieli piłkę setową. Udany atak Śliwki sprawił jednak, że wynik ponownie był remisowy (24-24). Ostatecznie "Biało-czerwoni" wybronili się i to oni wygrali pierwszego seta 26-24.



W drugiej partii polscy siatkarze wyszli na prowadzenie 8-6. W drugim secie Tytus Nowik miał już na koncie 11 zdobytych oczek. Jednym z problemów Polaków była jednak skuteczność w grze blokiem, bo zbyt często Irańczycy byli w stanie atakować z wykorzystaniem polskiego bloku. W drugiej partii nadal gra była bardzo wyrównana, w pewnym momencie na tablicy wyników był remis 17-17.



Bardzo ważny punkt blokiem Polacy zdobyli w końcówce drugiej partii, wychodząc na prowadzenie 23-22. Ostatecznie "Biało-czerwonym" udało się wygrać również drugą partię, dzięki zaskakującemu atakowi ze środkowej strefy (25-23).



Reklama

Iran nie odpuszczał

Irańczycy nie dawali za wygraną i w trzeciej partii nadal deptali Polakom po piętach. Doprowadzili do remisu 7-7. Liderami, jeśli chodzi o skuteczność nadal w polskiej ekipie byli Nowik i Piotr Śliwka. W końcu jednak, m.in. dzięki dobrej zagrywce Kajetana Kubickiego, "Biało-czerwoni" odskoczyli na 3 oczka.



Nie udało się jednak utrzymać tego dystansu i niedługo potem to Irańczycy wyszli na prowadzenie 23-19. Wkrótce Irańczycy mieli już pierwszą piłkę setową. Tę akcję Polacy "odratowali" jeszcze dzięki atakowi Śliwki. Ostatecznie jednak trzeci set padł łupem rywali "Biało-Czerwonych".



W czwartej partii Polacy rozpoczęli od mocnego uderzenia i doprowadzili do stanu 6-1. Zdecydowanie wyróżniał się w grze blokiem Jakub Majchrzak. "Biało-czerwoni" nie tracili koncentracji i długo byli w stanie utrzymywać ten kilkupunktowy dystans.

W końcówce seta Iran zaczął jednak znów odrabiać stratę i do Polaków zbliżył się już na punkt. Wtedy dobrą "kiwką" popisał się Kamil Szymendera.



Polacy mieli już piłkę meczową przy stanie 24-19, ale nie udało im się zakończyć tej rywalizacji przy pierwszej okazji. Przy kolejnej akcji nie pozostawili już wątpliwości. Wygrali tego seta 25-20 i zapewnili sobie awans do finału, w którym zmierzą się z Bułgarią.



Ekipa Bułgarii pokonała w drugim półfinale Rosję 3-2.



Polska U-19 - Iran U-19 3-1 (26-24, 25-23, 23-25, 25-20)

JK

Skład Polaków: Jakub Majchrzak, Kajetan Kubicki, Kamil Szymendera, Tytus Nowik, Piotr Śliwka, Mateusz Kufka, Jakub Hawryluk (libero) - Jakub Olszewski, Dominik Czerny, Mateusz Nowak, Damian Biliński, Kacper Ratajewski.





Zdjęcie Piotr Śliwka (w środku), Mateusz Kufka (z lewej) i Jakub Hawryluk /FIVBVolleyball /Informacja prasowa