Siatkówka. PlusLiga. Trefl Gdańsk. Okres przygotowawczy od 2 sierpnia

Początek okresu przygotowawczego (2 sierpnia) będzie nieco nietypowy, gdyż już po dwóch dniach treningów Trefl Gdańsk wyjedzie do Krakowa, gdzie od 5 sierpnia będzie rywalizować w PreZero Grand Prix Polskiej Ligi Siatkówki. Później siatkarze wrócą nad morze, by trenować w siłowni i hali treningowej Ergo Areny. Trener Michał Winiarski zaplanował jeszcze pięć innych wyjazdów - będą to zarówno dwumecze, jak i turnieje sparingowe.

Łatwo policzyć, że przygotowania szóstego zespołu poprzedniego sezonu potrwają dziewięć tygodni. 2 sierpnia zawodnicy spotkają się o 7:30 na badaniach lekarskich, w siłowni pojawią się dopiero popołudniu. Dzień później potrenują na plaży na Lotos Stadionie Letnim Gdańsk. Kolejne zajęcia będą odbywać się już w Krakowie. Gdańszczanie pod Wawelem zagrają w turnieju z VERVĄ Warszawa Orlem Paliwa. Ich drugim rywalem będzie GKS Katowice lub Alsecco Stal Nysa.

Po powrocie nad morze - jak już wcześniej wspomnieliśmy - na Trefla Gdańsk czekają treningi w Ergo Arenie poprzedzające sparingi (25 i 26 sierpnia w Starej Kiszewie) z beniaminkiem najwyższej klasy rozgrywkowej - LUK Politechniką Lublin. 3 i 4 września przyjdzie czas na następny wyjazd. W Elblągu gdańszczanie zmierzą się w dwumeczu z Indykpolem AZS-em Olsztyn. Siatkarzy Michała Winiarskiego nie zabraknie również na turnieju w Bydgoszczy (11 i 12 września) oraz w Suwałkach, gdzie zostanie zorganizowany XII Memoriał Józefa Gajewskiego.

Tydzień przed pierwszym meczem ligowym Trefl zagra w turnieju w Nowym Dworze Mazowieckim m.in. z Asseco Resovią Rzeszów oraz SWD Powervolleys Duren. Kibice w sierpniu będą mogli spotkać się z siatkarzami - 10 sierpnia Lukas Kampa, Mateusz Mika, Maciej Olenderek, Łukasz Kozub i Patryk Łaba pojawią się podczas Jarmarku św. Dominika. 20 sierpnia o godz. 18:00 w Molotece na LOTOS Stadionie Letnim Gdańsk odbędzie się tradycyjne już spotkanie z fanami.