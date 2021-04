Siatkówka plażowa. Polskie pary w 1/8 finału turnieju w Cancun

​Piotr Kantor i Bartosz Łosiak oraz Kinga Wojtasik i Katarzyna Kociołek zagrają w 1/8 finału trzeciego turnieju World Tour w Cancun.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. I liga. Widzew Łódź - Miedź Legnica 0-0. Skrót meczu (POLSAT SPORT). Wideo Polsat Sport

Reklama

Kantor i Łosiak awansowali bezpośrednio do 1/8 finału. Wygrali swoją grupę, pokonując m.in. 2:0 (23:21, 22:20) groźnych Katarczyków Cherifa Younousse i Ahmeda Tijana, którzy w poprzednich dwóch turniejach w Cancun stanęli na drugim stopniu podium.

Reklama

Wojtasik i Kociołek były w swojej grupie drugie, notując jedną wygraną i jedną porażkę. O awans do 1/8 finału stoczyły mecz barażowy, w którym wygrały z Niemkami Margaretą Kozuch i Cinją Tillmann 2:0 (21:16, 21:15).

Nie przeszli fazy grupowej Grzegorz Fijałek i Michał Bryl, natomiast już w kwalifikacjach odpadli Maciej Rudol i Jakub Szałankiewicz oraz Jagoda Gruszczyńska i Aleksandra Wachowicz.

Wszystkie trzy turnieje w Cancun są czterogwiazdkowe (rangę zawodów cyklu wyznacza pięciostopniowa skala) i kluczowe dla ekip walczących o punkty do olimpijskiego rankingu. Z polskich par szczególne znaczenie ma to dla Kantora i Łosiaka. Fijałek i Bryl są już pewni wywalczenia przepustki do Tokio.