Siatkówka plażowa. Kinga Wojtasik i Katarzyna Kociołek w grze o 1/8 finału w Cancun

Kinga Wojtasik i Katarzyna Kociołek powalczą w barażu o awans do 1/8 finału turnieju World Tour w siatkówce plażowej, odbywającego się w Cancun.

Wojtasik i Kociołek w pierwszym meczu w grupie F pokonały Chinki Fan Wang i Xinyi Xię 2:0 (21:18, 21:19) i tym samym zapewniły sobie udział w fazie pucharowej. Następnie w spotkaniu, którego stawką był bezpośredni awans do "16", przegrały z brązowymi medalistkami ubiegłorocznych mistrzostw Europy Nadieżdą Makroguzową i Swietłaną Chołominą 0:2 (15:21, 15:21). Porażka z Rosjankami skutkuje koniecznością gry w barażu. W nim w niedzielny wieczór wicemistrzynie Starego Kontynentu sprzed dwóch lat zmierzą się z Brazylijkami Aną Patricią Silvą Ramos i Rebeccą Cavalcanti Barbosą Silvą.

Kantor i Łosiak rywalizację w gr. E zaczęli od przegranego pojedynku z amerykańskimi weteranami Nicholasem Luceną i Philipem Dalhausserem 1:2 (15:21, 21:13, 11:15). O pozostanie w turnieju i awans do barażu powalczą w niedzielny wieczór z Niemcami Nilsem Ehlersem i Larsem Flueggenem.

W eliminacjach odpadły trzy biało-czerwone duety: Jagoda Gruszczyńska i Aleksandra Wachowicz, Maciej Rudol i Michał Bryl oraz Miłosz Kruk z Jakubem Szałankiewiczem.

Zmagania w Cancun potrwają do wtorku i są pierwszym z serii trzech turniejów WT rozgrywanych w tym mieście. Wszystkie są czterogwiazdkowe (rangę zawodów cyklu wyznacza pięciostopniowa skala) i kluczowe dla ekip walczących o punkty do olimpijskiego rankingu, z którego można awansować na tegoroczne igrzyska w Tokio. Z polskich par szczególne znaczenie ma to dla Kantora i Łosiaka.

Od drugiego turnieju w Meksyku Bryl ma już grać ze swoim stałym partnerem Grzegorzem Fijałkiem, który długo wracał do sił po ubiegłorocznej operacji barku i późniejszej rehabilitacji. Duet ten jest pewny wywalczenia przepustki na igrzyska z rankingu olimpijskiego.