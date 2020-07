Siatkówka. Ogromna metamorfoza Malwiny Smarzek-Godek

Polska siatkarka Malwina Smarzek-Godek zaskoczyła wszystkich fanów! Przeszła ogromną metamorfozę, a na zdjęciu, które opublikowała, aż trudno ją rozpoznać.

Ostatni czas przyniósł ogromne zmiany w życiu 24-letniej zawodniczki.

W maju Smarzek-Godek zmieniła barwy klubowe i podpisała kontrakt z jedną z najlepszych włoskich drużyn - Igor Gorgonzola Novara.

- Dla mnie przejście do Novary jest spełnieniem marzeń. Jak tylko wrócimy do treningów, to zdam sobie sprawę, że ta przygoda naprawdę się zaczyna. Chciałam zostać we Włoszech i tutaj kontynuować karierę. Mogę to robić w jednym z najlepszych klubów na świecie. Słyszałam wiele pięknych rzeczy na temat Novary i nie mogę się doczekać rozpoczęcia sezonu - mówiła po transferze uradowana Polka.

Poza klubem 24-latka postanowiła zmienić także swój wygląd! Kruczoczarne, długie i proste włosy to już przeszłość. Teraz na głowie Smarzek-Godek falują loki.