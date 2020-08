Siatkówka. Najlepsze europejskie rozgrywki wracają do Telewizji Polsat

Telewizja Polsat nabyła na wyłączność prawa do transmitowania meczów siatkarskiej Ligi Mistrzów, Pucharu CEV oraz Challenge Cup kobiet i mężczyzn. Umowa została zawarta na pięć sezonów począwszy od rozgrywek 2020/21 do sezonu 2024/25 włącznie. W tegorocznej edycji Champions League zapewniony udział ma już pięć polskich zespołów. Dołączyć mogą do nich dwa kolejne, wyłonione w rundach wstępnych.

Umowa na transmitowanie rozgrywek została zawarta za pośrednictwem firmy Infront, wyłącznego agenta sprzedaży praw CEV, należącej do Wanda Sports Group.

"Cieszę się, że najlepsza klubowa europejska siatkówka wraca do swojej telewizyjnej ojczyzny w Polsce. Telewizja Polsat jest największym przyjacielem siatkówki i kibiców w Polsce i mogę zapewnić, że najbliższe 5 lat to transmisje najlepszej siatkówki w najlepszej jakości i technologii" - powiedział Stanisław Janowski, Prezes Zarządu Telewizji Polsat.

Rywalizację w Lidze Mistrzów kobiet i mężczyzn poprzedzą rundy wstępne rozgrywane we wrześniu i październiku. Ich zwycięzcy dołączą do zespołów, które grę w elicie zapewniły sobie wysokimi lokatami zajętymi w rozgrywkach krajowych. Faza grupowa z udziałem dwudziestu uczestników potrwa od listopada do lutego. W kolejnych tygodniach odbędą się mecze ćwierćfinałowe i półfinały, a triumfatorów poznamy 1 maja 2021 roku.

Przedstawiciele polskiej Plusligi w Lidze Mistrzów to zespoły z Kędzierzyna-Koźla, Warszawy i Bełchatowa, a w rundach wstępnych wystartuje Jastrzębski Węgiel. W Lidze Mistrzyń wystąpią ekipy z Polic i Rzeszowa, do których dzięki zmaganiom w rundach wstępnych dołączyć może ŁKS Łódź.

"Tak duża liczba polskich drużyn siatkarskich w europejskich pucharach niezwykle nas cieszy. Przez dwadzieścia lat istnienia Polsatu Sport w dyscyplinie, która jest jednym z fundamentów naszego kanału, dokonał się ogromny skok jakościowy. Obecnie zarówno pod względem popularności, technologii realizacji telewizyjnej, jak i poziomu sportowego siatkówka plasuje się w absolutnym topie, a jej więź z Polsatem pozostaje tak samo silna, jak dwie dekady temu". - powiedział Marian Kmita, Dyrektor ds. sportu w Telewizji Polsat