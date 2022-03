W reprezentacji Polski występował od 2011 roku, a od 2015 pełni w niej rolę kapitana. W biało-czerwonych barwach słynny przyjmujący odniósł wiele sukcesów. Dwukrotnie wywalczył mistrzostwo świata (2014, 2018), wygrał Ligę Światową (2012), zdobył trzy brązowe medale mistrzostw Europy (2011, 2019, 2021), srebro Ligi Narodów oraz trzy medale Pucharu Świata.

Kubiak pożegnał się z kibicami za pomocą swoich mediów społecznościowych:

"Mój czas w biało czerwonych barwach dobiegł końca. Decyzję podjąłem już jakiś czas temu i dziś została postawiona kropeczka nad i. Chciałbym zacząć od podziękowań. Przede wszystkim mojej wspaniałej żonie, bez której to wszystko by się nie udało. Kochanie dziękuję Ci za opiekę nad naszymi wspaniałymi córeczkami i za dokładanie drewna do ogniska domowego, żeby nie gasło podczas tych 300 dni w roku, które spędzałem poza domem. Za zostawienie swoich marzeń i ambicji z boku, tylko po to żebym ja mógł spełniać swoje. Jesteś najlepsza. I LOVE YOU FOREVER."

