Siatkówka. Mark Lebedew koordynatorem eWinner Gwardii Wrocław

​Mark Lebedew, który w przeszłości pracował z Jastrzębskim Węglem i Aluronem Wartą Zawiercie dołączył do eWinner Gwardii Wrocław.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Siatkówka. Bartosz Krzysiek: Na początku czułem żal, ale nie wykluczam powrotu do Korei (POSAT SPORT). Wideo Polsat Sport

"Współpraca z trenerem Lebedewem to kolejny krok w budowie solidnej organizacji. Zarówno na boisku, jak i poza nim. To jednostki tworzą zespół, który tylko wspólną pracą może coś osiągnąć. Mark wniesie ogromne doświadczenie i wiedzę siatkarską. Mocno wierzę, że współpraca z trenerem Krzysztofem Janczakiem i realny wpływ na system treningowy pozwoli wycisnąć z pierwszego zespołu maksymalnie dużo" - zaznaczył cytowany w komunikacie prezes Gwardii Łukasz Tobys.

Reklama

Jak dodał, Australijczyk będzie pomagał też w rozwoju klubowej akademii.

Lebedew jako główny szkoleniowiec prowadził jastrzębian w latach 2015-18. Wywalczył z nimi cztery lata temu brązowy medal mistrzostw Polski. Trzy lata temu rozpoczął pracę w klubie z Zawiercia, z którego odszedł w lutym ubiegłego roku. Od 2010 do 2015 roku trenował zawodników niemieckiego Berlin Recycling Volleys, z którymi sześć lat temu zajął trzecie miejsce w Lidze Mistrzów. W latach 2016-20 z kolei prowadził własną drużynę narodową.

"Podoba mi się to, co widziałem na dotychczasowych treningach Gwardii. Sporo elementów tej pracy udało się przełożyć też na warunki meczowe. Ze wszystkimi ludźmi w klubie współpraca układa mi się bardzo dobrze. Ludzie pracujący w Gwardii są entuzjastycznie nastawieni do kolejnych wyzwań i mocno widać, że chcą być coraz lepsi" - podsumował 53-letni Australijczyk.

Gwardia po rozegraniu 14 meczów zajmuje czwarte miejsce w tabeli.



Tego jeszcze nie widziałeś! Sprawdź nowy Serwis Sportowy Interii! Wejdź na sport.interia.pl!