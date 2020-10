Kibice siatkówki już mogą zacierać ręce. Na sportowe anteny Polsatu wraca jedna z trzech najlepszych siatkarskich lig świata – włoska SuperLega. Oznacza to, że znów będziemy mogli śledzić poczynania naszego asa – Wilfredo Leona. Pierwsze transmisje już w przyszłym tygodniu.

SuperLega gościła na naszych antenach przez dwa ostatnie lata. Jak większość innych rozgrywek nie dokończyła poprzedniego sezonu z powodu pandemii koronawirusa. Część klubów mocno odczuwa problemy finansowe związane z pandemią, ale to wciąż najsilniejsza liga na świecie z plejadą gwiazd ze wszystkich stron globu.

- Bardzo się cieszę, że udało nam się dopiąć szczegóły porozumienia ze stroną włoską. Kibice siatkówki będą mieli w Polsacie Sport wszystko co najlepsze - PlusLigę, Tauron Ligę, Ligę Mistrzów i do tego ligę włoską. Oczywiście w sezonie reprezentacyjnym obie kadry, a na dodatek Tauron I ligę mężczyzn - komentuje dyrektor Polsatu Sport, Marian Kmita. - Tak jak w poprzednim sezonie, chcemy pokazywać włoskie rozgrywki w takim zakresie, jaki może zainteresować polskiego kibica. Oznacza to chociażby, że pokażemy każdy z meczów, w którym zagra Wifredo Leon i jego Perugia prowadzona przez trenera Witala Heynena - dodaje Kmita.

Włoskie rozgrywki ruszyły w weekend 27 września. Wcześniej odbył się turniej o Super Puchar Włoch. Wzięły w nim udział cztery najlepsze drużyny przerwanego sezonu 2019/2020. W półfinałach Cucine Lube Civitanova pokonała Itas Trenntino 3:2, a Perugia 3:0 Leo Shoes Modena. W wielkim finale triumfowali - 3:2 - siatkarze z Perugii, a nasz Leon był MVP spotkania.

Faworytami sezonu są jak zwykle Lube, Perugia, Itas. Modena po odejściu Zajcewa, Bednorza i Andersona nie jest już tak silna, jak rok temu, ale za to bardzo wzmocnił się zespół z Piacenzy, w którym zobaczymy w akcji m.in. znanego z polskich parkietów Georga Grozera.

Robert Małolepszy, Polsat Sport