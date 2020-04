Liderka reprezentacji Polski siatkarek Malwina Smarzek-Godek zmienia klub. Jak poinformował "Przegląd Sportowy", atakująca "Biało-Czerwonych" podpisała kontrakt z jednym z najlepszych włoskich zespołów Igor Gorgonzola Novara.

O Smarzek-Godek biły się najlepsze kluby. Reprezentantką Polski był mocno zainteresowany brazylijski Itambe/Minas. Zespół z Kraju Kawy złożył naszej zawodniczce ofertę i czekał na odpowiedź. 23-letnia atakującą do Brazylii jednak się nie wybiera.



Smarzek-Godek postanowiła kontynuować karierę w Italii. Od 2018 roku broniła barw Zanetti Bergamo. Od nowego sezonu Polka będzie broniła barw Igor Gorgonzola Novara.



W tym sezonie włoskiej ligi, przedwcześnie zakończonym z powodu pandemii koronawirusa, Smarzek-Godek zdobyła 315 punktów, co dało jej czwarte miejsce. W klasyfikacji najlepiej punktujących najlepsza okazała się Camilla Mingardi (405 pkt).

Igor Gorgonzola Novara to czołowy włoski klub. W ubiegłym roku ten zespół wygrał Ligę Mistrzyń. W 2017 roku świętował jedyne jak do tej pory mistrzostwo Włoch. Za to aż siedem razy sięgał po tytuł wicemistrza Italii. W gablocie z trofeami są cztery Puchary Włoch i trzy Superpuchary Włoch.



Z powodu pandemii koronawirusa rozgrywki Serie A zostały zakończone bez przyznania medali. Zwycięzcą fazy zasadniczej ogłoszono pierwszy w tabeli Imoco Volley Conegliano, którego rozgrywającą jest Joanna Wołosz. Igor Gorgonzola Novara zajął trzecie miejsce, Savino Del Bene Scandicci Agnieszki Kąkolewskiej i Magdaleny Stysiak - czwarte, a Zanetti Bergamo, w którym występowała Smarzek-Godek - ósme.

