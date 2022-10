Siatkówka kobiet na żywo w Szamotułach – Amica Cup 2022 z udziałem uznanych drużyn z Polski i Niemiec

Trzy dni turniejowe, cztery drużyny, sześć meczów do rozegrania i tylko jeden zwycięzca, tak w liczbach prezentuje się siedemnasta edycja turnieju siatkarskiego Amica Cup. Szamotuły po raz kolejny staną się polską stolicą kobiecej siatkówki, a na kibiców czeka moc atrakcji i sportowej rywalizacji na najwyższym poziomie. Zadbają o to drużyny z polskiej oraz niemieckiej najwyższej ligi. W rywalizacji udział wezmą: ŁKS Commercecon Łódź, Volley Wrocław, Rote Raben Vilsbiburg i Dresdner SC. Transmisja z meczów dostępna będzie także na żywo na kanale Youtube Wielkopolskiej Siatkówki .

Siatkówka kobiet. Rusza Amica Cup 2022 z udziałem uznanych drużyn z Polski i Niemiec

- Turniej Amica Cup już na stałe wpisał się w polski kalendarz siatkarskich imprez. To świetny czas, aby sprawdzić formę drużyn przed startem nowego sezonu rozgrywek. Wśród zawodniczek zobaczymy na parkiecie m.in. reprezentantki polski Klaudię Alagierską-Szczepaniak, Kamilę Witkowską czy Zuzannę Górecką, które wzięły udział w tegorocznych mistrzostwach świata rozgrywanych w największych polskich i holenderskich halach. Te zawodniczki reprezentują na co dzień klub ŁKS Commercecon Łódź, który w ubiegłym roku znalazł się na podium klasyfikacji końcowej Tauron Ligi. Emocje i wysoki poziom są zatem gwarantowane! - mówi organizator imprezy, Ryszard Frąckowiak.

Każdego dnia turnieju na kibiców czekają dwa mecze. Start rywalizacji w piątek (21 października) o godz. 16:00, kiedy to na parkiet wybiegną drużyny z Drezna i Vilsbiburga. Następnie o godz. 18:30 do rywalizacji przystąpią polskie zawodniczki z Wrocławia oraz Łodzi. W sobotę naprzeciwko siatki staną ekipy Rote Raben Vilsbiburg oraz Volley Wrocław (godz. 16:00) oraz Dresdner SC. i ŁKS Commercecon Łódź (godz. 18:00). Natomiast w ostatnim dniu turnieju zapadną finałowe rozstrzygnięcia w spotkaniach Rote Raben Vilsbiburg przeciwko ŁKS Commercecon Łódź (godz. 11:00) oraz Dresdner S.C. kontra Volley Wrocław (godz. 13:15).

- Sportowa rywalizacja na wysokim poziomie, pełna wzajemnego szacunku, wpisuje się doskonale w wartości Grupy Amica. Od lat popularyzujemy i wspieramy sport kobiecy oraz sukcesy zawodniczek. Robimy to zarówno w Polsce, jak i za granicą, w różnych dyscyplinach takich jak: siatkówka, kręgle czy piłka nożna. Siatkówka zawsze była nam szczególnie bliska, czego przykładem jest m.in. nasza Akademia Siatkówki Amica, w której bierze udział siedem szkół podstawowych z powiatu szamotulskiego. Cieszymy się, że po raz kolejny możemy zaprosić wszystkich kibiców zawodowej siatkówki żeńskiej na to wspaniałe święt o - mówi Maciej Krzysztoszek, rzecznik prasowy Grupy Amica.

ŁKS Commercecon Łódź oraz Volley Wrocław to zespoły, które grają w Tauron Lidze. Pierwsza z tych drużyn poprzedni sezon zakończyła na podium, natomiast drużyna z Wrocławia uplasowała się na 9 miejscu. Drużyny zza naszej zachodniej granicy Dresdner SC. oraz Rote Raben Vilsbiburg swoje spotkania rozgrywają w Bundeslidze i w sezonie 2021/2022 zajęły po fazie play-off odpowiednio 3 i 5 miejsce.

Symboliczny koszt wstępu na wszystkie mecze wynosi 10 zł, a dzieci i młodzież do lat 16 wchodzą bezpłatnie. Patronat medialny nad wydarzeniem objęły redakcje: Radio Wielkopolska, Interia Sport, Radio Poznań, Wielkopolska Siatkówka, Gazeta Szamotulska i Dzień Szamotulski.

Grupa Amica to wiodący europejski producent sprzętu gospodarstwa domowego z ponad 70-letnim doświadczeniem. W ofercie posiada pełną gamę inteligentnych urządzeń dużego i małego AGD, wyróżniających się użytecznymi rozwiązaniami, najnowszą technologią i nowoczesnym designem. W portfelu grupy znajdują się marki: Amica (Europa Środkowa i Zachodnia), Hansa (Europa Wschodnia), Gram (Skandynawia), CDA (Wielka Brytania) oraz Fagor (Hiszpania). Na całym świecie zatrudnia ponad 3 tysiące osób, dzięki którym dostarcza do klientów na blisko 70 rynkach na świecie ok. 5 milionów urządzeń rocznie.