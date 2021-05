Zarząd legionowskiego klubu zaznacza, że ekipa juniorek sportowo przegrała spotkanie z Energa MKS Kalisz 22 maja. Najlepszą zawodniczką tego meczu została słusznie wybrana wychowanka LTS grająca w ekipie z Kalisza Patrycja Łagida. Regulamin rozgrywek w stanie na dzień 24 maja 2021 nie uprawnia jednak w/w zawodniczki do występu w kategorii juniorek na poziomie półfinałów Mistrzostw Polski, co czyni jej występ nieuprawnionym i daje podstawę do żądania weryfikacji wyników spotkań z jej udziałem na walkowery na korzyść zespołów przeciwnych.

Przepis, na który powołują się włodarze legionowskiego klubu, dopuszcza występ zawodniczek będących uczennicami Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Szczyrku na poziomie turnieju dodatkowego a także ćwierćfinałów i półfinałów młodzieżowych Mistrzostw Polski wyłącznie w jednej kategorii wiekowej. Wcześniej Patrycja Łagida wystąpiła już w turnieju dodatkowym, ćwierćfinałach i półfinałach Mistrzostw Polski Juniorek Młodszych, co w świetle przytoczonego wyżej przepisu dyskwalifikuje ją z udziału w rozgrywkach w kategorii Juniorek aż do turnieju finałowego.

Występ zawodniczki tłumaczony był powołaniem do seniorskiej reprezentacji Polski zawodniczki Martyny Czyrniańskiej i koniecznością skompensowania jej braku w zespole Energa MKS Kalisz. Zarząd LTS Legionovia zwraca uwagę na fakt, iż nie była to jedyna juniorka powołana do reprezentacji narodowej w tym terminie, jako przykłady podając Karolinę Drużkowską z BKS Bielsko-Biała i Zanę Zdovc Sporer z LTS. Żaden z wymienionych zespołów nie mógł uzupełnić kadrowych braków inną zawodniczką uczącą się w Szkole Mistrzostwa Sportowego w Szczyrku.

Zarząd legionowskiego klubu podkreśla, iż w pełni przyjmuje porażkę z dnia 22 maja 2021 jako fakt. Zespół Energa MKS Kalisz był w tym spotkaniu ekipą zdecydowanie lepszą, jednak duży wpływ miał na to występ nieuprawnionej zawodniczki.

Pismo dotyczące protestu zostało przesłane w poniedziałek 24 maja 2021 do Polskiego Związku Piłki Siatkowej.

***

Półfinałowe turnieje mistrzostw Polski juniorek zostały rozegrane w miniony weekend w Bydgoszczy, Kaliszu, Łodzi i Stężycy. Po dwie najlepsze drużyny z każdej grupy zakwalifikowały się do zawodów finałowych.

Awans uzyskały: KS Pałac Bydgoszcz, MKS Dąbrowa Górnicza, UKS Atena Warszawa, Energa MKS SMS Kalisz, ŁKS Siatkówka Żeńska Łódź, BKS Stal Bielsko-Biała, GKS Wieżyca 2011 Stężyca i Enea Energetyk Poznań.

Do wspomnianej rywalizacji doszło podczas turnieju w Kaliszu. Energa MKS SMS pewnie wygrała z LTS Legionovią 3:0 (25:15, 25:16, 25:11). Z grupy tej obok kaliskiej drużyny awansowała również UKS Atena Warszawa.

RM, DPD Legionovia

