Jaka będzie przyszłość trenera Nikoli Grbicia? Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle może mieć kłopoty, by zatrzymać szkoleniowca. - Wiemy, że szalony prezes Gino Sirci przyjechał do Werony i chciał zapakować Nikolę od razu do samochodu - mówił Jerzy Mielewski w studiu "Polsatu Sport".

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. ZAKSA - Trentino. Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle – Itas Trentino 3:1. Skrót meczu (POLSAT SPORT). Wideo Polsat Sport

Reklama

Włoskie media spekulują, że trener Grupy Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle Nikola Grbić może w przyszłym sezonie poprowadzić ekipę Sir Safety Perugia. Nad przyszłością szkoleniowca triumfatora Ligi Mistrzów 2021 dyskutowali w studiu Polsatu Sport siatkarscy eksperci.

Reklama

- Co dalej z Nikolą Grbiciciem? Kontrakt został podpisany, ale wiemy też, że szalony prezes Gino Sirci przyjechał do Werony i chciał zapakować Nikolę od razu do samochodu - powiedział Jerzy Mielewski.

- Opuści najlepszy zespół Europy i przeniesie się do drużyny słabszej - zażartował Wojciech Drzyzga.

- Ten zespół już nie będzie istniał w takim kształcie - wtrącił Andrzej Wrona.

- W profesjonalnym sporcie niestety nie ma sentymentów. Ja jestem zwolennikiem tego, by podpisane kontrakty obowiązywały. Sebastian Świderski zrobił wszystko, jeszcze przed najważniejszymi wydarzeniami tego sezonu trener Grbić dostał propozycję, przyjął ją i przedłużył kontrakt o dwa sezony - zaznaczył Drzyzga.

- Oczywiście mamy złe doświadczenia, np. z trenerem Ferdinando De Giorgim, który również podpisał bardzo dobry kontrakt z Jastrzębskim Węglem, ale został skuszony ofertą z Lube... Nie wiem, czy możemy czuć się bezpieczni jako kibice ZAKSY, ale też każdego innego polskiego klubu. Jak się mają czuć prezesi i ludzie odpowiedzialni za planowanie sezonu, z tak ważnymi postaciami jak Nikola Grbić? To się wszystko może rozpaść, bo w tej sytuacji możemy sobie zadać pytanie, czy zostaną Kamil Semeniuk i Aleksander Śliwka, którzy też podpisali kontrakty - dodał ekspert Polsatu Sport.

Trener Grbić w pomeczowej rozmowie z Polsatem Sport dyplomatycznie unikał odpowiedzi wprost na pytanie, czy w przyszłym sezonie nadal będzie prowadził drużynę z Kędzierzyna-Koźla.



Czytaj więcej na Polsatsport.pl!