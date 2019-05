Rozgrywający reprezentacji Polski siatkarzy Fabian Drzyzga zostaje w Lokomotiwie Nowosybirsk. Dwukrotny mistrz świata przedłużył umowę z rosyjskim klubem o rok.

Fabian Drzyzga gra w Lokomotiwie od 2018 roku. W zakończonym niedawno sezonie Superligi jego klubu zajął piąte miejsce. Rozgrywający dobrze czuje się za nasz wschodnią granicą i dlatego postanowił kontynuować przygodę w Nowosybirsku.

29-letni zawodnik w Polsce w występował w AZS-ie Częstochowa, Politechnice Warszawskiej i Resovii. Z tym ostatnim klubem odniósł największe sukcesy w PlusLidze, zdobywając w 2015 roku mistrzostwo Polski i dwa razy srebrny medal. Z klubem z Rzeszowa zajął drugie miejsce w Lidze Mistrzów w 2015 roku.



Dwa lata temu opuścił stolicę Podkarpacia i przeniósł się do greckiego Olympiakosu Pireus. Z tym klubem sięgnął po dublet - mistrzostwo Grecji i Puchar Ligi Greckiej. Po sezonie spędzonym w Pireusie podpisał umowę z Lokomotiwem.



Obecnie Drzyzga przygotowuje się z reprezentacją Polski do zbliżającego się intensywnego sezonu. Rozgrywający zagrał w towarzyskim meczu z Niemcami, który został rozegrany w sobotę w Arenie Gliwice. Podopieczni Vitala Heynena wygrali 3:0, a w dodatkowym secie lepsi okazali się goście (30:28). W najbliższy weekend mistrzowie świata rozpoczynają poważne w granie. W katowickim Spodku zmierzą się kolejno z Australią (31.05), USA (1.06) i Brazylią (2.06) w Lidze Narodów. Najważniejszą impreza dla "Biało-Czerwonych" jest w tym sezonie turniej kwalifikacyjny do igrzysk olimpijskich, który na początku sierpnia odbędzie się w Gdańsku.

