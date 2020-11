Siatkarki Igor Gorgonzola Novara pokonały Dinamo AK Bars Kazań 3:0 w spotkaniu otwierającym turniej grupy E Ligi Mistrzyń. W zwycięskiej ekipie wystąpiła Malwina Smarzek-Godek. W tej grupie rywalizują również czeski SK UP Ołomuniec i mistrz Polski – Grupa Azoty Chemik Police.

Siatkarki z Novary nerwowo rozpoczęły to spotkanie (0:3), ale szybko opanowały sytuację i odrobiły straty (4:4). W końcówce seta gospodynie uzyskały wyraźną przewagę (21:16). Britt Herbots wywalczyła piłkę setową, a Malwina Smarzek-Godek zamknęła tę część meczu atakiem po prostej w narożnik boiska (25:19).

W drugiej odsłonie długo oglądaliśmy wyrównaną walkę i żadna ze stron nie była w stanie uzyskać znaczącej przewagi. Seta rozstrzygnęły trzy akcje od stanu 22:22. Skuteczny atak Haleigh Washington i dwa punktowe bloki przesądziły o wygranej gospodyń 25:22.

Trzeciego seta siatkarki Igor Gorgonzola rozpoczęły bardzo efektownie (7:0). Kapitalnie w polu zagrywki prezentowała się Micha Hancock, a punktową serię zwieńczył blok Smarzek-Godek. Taki początek nieco uśpił gospodynie, bo z akcji na akcję ich przewaga zaczęła topnieć (8:6). Siatkarki z Novary szybko się jednak ocknęły i po serii dobrych zagrywek Washington znów odjechały rywalkom (18:9). W końcówce kontrolowały sytuację. Atak Herbots dał gospodyniom piłkę meczową (24:12), a spotkanie zakończyła przestrzelona zagrywka rywalek (25:13).

Malwina Smarzek-Godek wywalczyła w całym meczu 9 punktów (8 atak + 1 blok). W rolach głównych wystąpiły tym razem przyjmujące ekipy z Novary - Britt Herbots (16) i Caterina Bosetti (14). W pokonanym zespole z Kazania najlepiej punktowały Samantha Bricio (13) i Samanta Fabris (10). Triumfatorki Ligi Mistrzyń 2019 pewnie wygrały szlagierowe starcie z mistrzyniami Rosji. Kapitalnie prezentowały się na przyjęciu, były skuteczniejsze w ofensywie, dominowały też w polu zagrywki (6-0 w asach serwisowych).

W drugim meczu 1. kolejki Grupa Azoty Chemik Police zmierzy się z SK UP Ołomuniec. W środę dojdzie do konfrontacji SK UP Ołomuniec - Igor Gorgonzola Novara i Grupa Azoty Chemik Police - Dinamo AK Bars Kazań.

Igor Gorgonzola Novara - Dinamo AK Bars Kazań 3:0 (25:19, 25:22, 25:13)

Novara: Haleigh Washington, Micha Hancock, Caterina Bosetti, Sara Bonifacio, Malwina Smarzek-Godek, Britt Herbots - Stefania Sansonna (libero) oraz Ilaria Battistoni, Nika Daalderop, Alessia Populini. Trener: Stefano Lavarini.



Kazań: Taijssia Konowalowa, Jewgienija Starcewa, Samantha Bricio, Samanta Fabris, Irina Korolowa, Arina Fiodorocewa - Anna Podkopajewa (libero) oraz Marina Mariuchnicz, Anna Kotikowa, Olga Biriukowa, Jelizaweta Popowa. Trener: Riszat Giljazutdinow.

RM