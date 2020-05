Siatkarz reprezentacji Polski Dawid Konarski w przyszłym sezonie nie będzie grał w lidze koreańskiej - dwukrotny mistrz świata nie został wybrany podczas piątkowego draftu. W tamtejszych rozgrywkach występować będą za to Michał Filip i Bartosz Krzysiek.

Po przedwczesnym zakończeniu ostatniego sezonu Konarski poinformował, że odchodzi z Jastrzębskiego Węgla, w którym spędziła ostatnie dwa lata. Zaznaczył, że był bardzo bliski przedłużenia umowy, ale przeszkodziły w tym konsekwencje pandemii, sygnalizując, że klub nie był w związku z tym w stanie sprostać jego oczekiwaniom finansowym. 30-letni atakujący przyznał, że rozważa różne opcje, a jedną z nich była Korea Płd., która oferuje wysokie zarobki. Nie został jednak wybrany podczas draftu, w którego finalnym etapie brało udział 47 siatkarzy.



30-letni Krzysiak trafił do Daejeon Samsung Bluefangs, a młodszy o cztery lata Filip do Ansan OK Savings Bank. Pierwszy z atakujących w minionym sezonie był zawodnikiem pierwszoligowego zespołu Stal AZS PWSZ Nysa, a drugi rozpoczął go w Cerrad Czarnych Radom, ale w trakcie rozgrywek trafił do BKS Visły Bydgoszcz. Obaj ci zawodnicy nigdy wcześniej nie grali w zagranicznych klubach.



We wstępnej fazie draftu, do którego zgłosiło się 85 zawodników, odpadli Wojciech Włodarczyk i Paweł Adamajtis. Do obsadzenia było siedem miejsc.

Zdjęcie Dawid Konarski / Jakub Piasecki / Newspix