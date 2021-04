"Jakby prezent ze złota spadł nam z nieba" – piszą francuskie media o nominacji Bernardo Rozende na trenera reprezentacji Francji w siatkówce mężczyzn. Federacja postawiła na renomę i doświadczenie po to, żeby walczyć o złoty medal igrzysk olimpijskich w Paryżu w 2024 roku.

To przełom i pokazuje jak bardzo Francuzi są zdeterminowani. W XXI wieku siatkarzy trenowało tylko dwóch trenerów, obu lokalnych - Philippe Blain, który był później asystentem Stephana Antigi w kadrze Polski i szkoleniowcem Skry Bełchatów, w latach 2001 - 2012 oraz Laurent Tillie w latach 2012 - 2021. Tillie poprowadzi jeszcze "Trójkolorowych" na igrzyskach olimpijskich w Tokio, ale już na wrześniowych mistrzostwach Europy, które odbędą się w Polsce, Czechach, Estonii i Finlandii, pracować będzie Rezende.

Nominacja Brazylijczyka to realizacja planu związanego z igrzyskami olimpijskimi w Paryżu. Nie dotyczy tylko siatkówki, ale również innych dyscyplin. Poza tym, żeby dobrze zorganizować igrzyska za trzy lata Francuzi chcą odnieść jak najwięcej zwycięstw. W ubiegłym roku stworzyli Narodową Agencję Sportu. Zarządza ją twórca największych sukcesów we francuskiej piłce ręcznej - dwa złota olimpijskie, trzy razy mistrzostwo świata, trzy razy mistrzostwo Europy - Claude Onesta.

Celem agencji jest poprawa wyników reprezentantów na igrzyskach, tak żeby z przeciętnych zawodników stali się mistrzami. "Chodzi o przekształcenie naszej kadry z kolekcji pret-a-porter w haute-couture" - można wyczytać na stronie agencji.

Agencja dysponuje ogromnym budżetem. To właśnie z jej środków stać było francuską federację, by zatrudnić Rezende. Podczas rozmów kwalifikacyjnych odrzucono kandydaturę byłego trenera kadry Polski, który doprowadził naszą reprezentację do mistrzostwa świata w 2014 roku, Stephane’a Antigę oraz dwóch Włochów Lorenza Bernardiego i Andreę Gianiego.

Francuzi postawili na jakość. Rezende jest najbardziej utytułowanym trenerem siatkówki na świecie. W swoim dorobku ma 45 medali, w tym 30 trofeów. Prowadzone przez niego reprezentacje Brazylii w siatkówce kobiet i mężczyzn wywalczyły sześć medali olimpijskich. Pod jego wodzą Brazylijczycy triumfowali na igrzyskach w 2004 w Atenach i w 2016 w Rio de Janeiro. Wywalczyli trzy złote medale mistrzostw świata od 2002 do 2010 roku. W 2014 roku przegrali w finale z Polakami.

Ma jasny cel do zrealizowania. Ma zdobyć dla "Trójkolorowych" złoto na igrzyskach w Paryżu. Rezende zaczął już przygotowania do nowej pracy. Kompletuje sztab, a od kilku tygodni codziennie przez kilka godzin pobiera lekcje języka francuskiego.

Olgierd Kwiatkowski