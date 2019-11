Bartosz Kurek imponuje formą po transferze do Włoch i wyleczeniu kontuzji. Filar reprezentacji Polski siatkarzy w środowy wieczór poprowadził ekipę Vero Volley Monza do wygranej 3:1 (17:25, 25:20, 25:19, 25:22) z drużyną Consar Ravenna.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Siatkówka. Michał Winiarski o nowym sezonie PlusLigi. Wideo INTERIA.PL

Kurek znów zrobił show i wydatnie pomógł swojej drużynie w efektownej wygranej, zdobywając w całym meczu aż 29 punktów.

Reklama

Reprezentant Polski został wybrany zawodnikiem meczu. 26 punktów zdobył z ataku, zaliczył też dwa bloki i jednego asa.

Drużyna Polaka dała się zaskoczyć tylko w pierwszej partii, którą przegrała 17:25. Trzy kolejne padły łupem zespołu z Monzy.

Tegoroczny sezon reprezentacyjny nie należał do Kurka, któremu przeszkodziła kontuzja. Najlepszy zawodnik świata poprzedniego sezonu wrócił do grania w imponującym stylu, co potwierdza po transferze do ligi włoskiej.

W dotychczasowych czterech spotkaniach swojej drużyny nasz siatkarz zdobył aż 90 punktów.

Zdjęcie Bartosz Kurek / Jakub Piasecki / Newspix

WS