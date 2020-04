Aleksiej Spiridonow kpi z obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa. Rosyjski siatkarz mówi też, co musiałoby się stać, aby zagrał w Polsce.

Spiridonow nie akceptuje obostrzeń, ale stosuje się do nich. - Mieszkam w domu w Nowej Moskwie razem z rodziną. Nie kontaktuję się z osobami z zewnątrz. Chodzę tylko po ogrodzie, raz byłem na rybach - powiedział w rozmowie z rsport.ria.ru.

Rosjanin jednak lekceważy zagrożenie związane z koronawirusem. Mimo, że jego żona czuje strach, to on zachowuje się zupełnie inaczej.

- Moja żona się boi. Myje ręce po wyrzuceniu śmieci. Nie mam kontaktu ze światem zewnętrznym. Inną sprawą jest mieszkanie w bloku, dotknięcie przycisku windy, drzwi wejściowych itd. Po co bać się koronawirusa? Nie boję się. Wszyscy kiedyś umrzemy - przyznał.

Spiridonow wypełnił kontrakt z Uralem Ufa i szuka klubu. Pojawiły się doniesienia, że mógłby dołączyć do Trefla Gdańsk. Jednak wiele razy obraźliwie wyrażał się o Polakach. Siatkarz zdaje sobie sprawę, że nie jest w naszym kraju mile widziany. Zdradził, co musi się stać, aby przeniósł się do Polski.

- Musiałbym zabrać ze sobą dwóch ochroniarzy - powiedział pół żartem, pół serio.

