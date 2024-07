Siatkarzom puściły nerwy. Czerwona kartka, polski sędzia w roli głównej

Na otwarcie igrzysk w Paryżu obie drużyny przegrały . O ile jednak porażkę Argentyny z USA trudno uznać za niespodziankę , o tyle przegraną Japonii z Niemcami już jak najbardziej. To od razu skomplikowało drogę srebrnych medalistów ostatniej Ligi Narodów do ćwierćfinału.

Zamieszanie pod siatką. Polski sędzia musiał wyciągnąć czerwoną kartkę

Spotkanie prowadził polski sędzia Wojciech Maroszek i najpierw ukarał Conte żółtą kartką, a potem musiał wyciągnąć w kierunku Argentyńczyków czerwoną . To oznaczało stratę punktu i prowadzenie Japonii 21:20. W końcówce gra Argentyńczyków się posypała, punkt blokiem zdobył nawet mierzący tylko 175 centymetrów rozgrywający Masahiro Sekita. Japonia wygrała 25:22.

Ale Argentyńczycy nie spuścili głów. W trzecim secie to oni zaczęli dominować w polu zagrywki. Po asie serwisowym Agustina Losera prowadzili 14:12, kiedy rywale pomylili się w ataku - już 17:13. Tym razem siatkarze z Azji już nie odwrócili losów seta. W końcówce punkt zagrywką dołożył jeszcze Conte, Argentyna wygrała 25:18.

Medaliści z Tokio nadal bez zwycięstwa. Japonia poprawia sytuację

W czwartej partii na wyższy poziom znów wskoczyli Japończycy. Ich mocną stroną stał się blok, nadal dobrze zagrywał Nishida. Siatkarze, których prowadzi Francuz Philippe Blain, objęli prowadzenie 16:13. Sporo dobrego drużynie dał też środkowy Taishi Onodera. Po chwili zagrywka Rana Takahashiego wręcz rzuciła Conte na kolana - Japończyk zaskoczył go "skrótem", do którego Argentyńczyk nie zdążył się przygotować. Przewaga czterech punktów wystarczyła, by Japonia mogła cieszyć się z pierwszego zwycięstwa w Paryżu - ostatniego seta wygrała 25:23.