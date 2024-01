ZAKSA Kędzierzyn-Koźle ma w tym sezonie naprawdę ogromnego pecha. Zawodnicy po przerwie reprezentacyjnej zaczęli skarżyć się na problemy zdrowotne. Czołowi gracze polskiego zespołu doznali kontuzji, co przełożyło się również na wyniki zespołu. Na swój powrót czeka między innymi Aleksander Śliwka, który wciąż dochodzi do siebie po kontuzji palca . W kuluarach mówi się, że nasz as ma wrócić do gry na początku marca.