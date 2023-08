Siatkarze tuż przed ME. Turniej w całości tylko w kanałach sportowych Polsatu

Polskie siatkarki pewnie awansowały do fazy pucharowej mistrzostw Europy. O ćwierćfinał brązowe medalistki Ligi Narodów powalczą z Niemkami prowadzonymi przez byłego selekcjonera męskiej reprezentacji Polski - Vitala Heynena . To jednak niejedyny smaczek niedzielnego meczu, bo na ubiegłorocznym mundialu te dwa zespoły także mierzyły się o ćwierćfinał. Wówczas triumfowały Biało-Czerwone i polscy kibice liczą na powtórkę tamtego scenariusza. Mecz Polska - Niemcy skomentują Marek Magiera i Joanna Kaczor-Bednarska, a reporterką będzie Bożena Pieczko.

Trzy tygodnie siatkarskich emocji na najwyższym poziomie

Tegoroczne mistrzostwa Europy siatkarzy, podobnie jak turniej pań, organizowane są wspólnie w aż czterech krajach: we Włoszech, Macedonii Północnej, Bułgarii oraz Izraelu. W turnieju udział biorą 24 reprezentacje podzielone na cztery grupy, z których każda liczy sześć drużyn. Polacy trafili do grupy C, w której zmierzą się kolejno z Czechami (31.08), Holandią (1.09), Macedonią Północną (3.09), Danią (5.09) i Czarnogórą (6.09). Do 1/8 finału awansują cztery najlepsze zespoły z każdej z grup, a mecze tej fazy odbędą się w dniach 8 - 10 września. Ćwierćfinały zostaną rozegrane w terminie 11 - 12 września, a półfinały 14.09. Medalistów poznamy dwa dni później (16.09).