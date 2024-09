Siatkarze stoczyli dramatyczną walkę z powodzią. Teraz pozostaje wielka niewiadoma

O siatkarzach PSG Stali Nysa mówiła w ostatnich dniach cała Polska. Zawodnicy, wraz ze sztabem trenerskim i działaczami, stanęli ramię w ramię z mieszkańcami miasta, aby budować wały przeciwpowodziowe i walczyć z żywiołem. Sport zszedł w ich przypadku na dalszy plan – pierwszy ligowy mecz Stali odwołano, drugi przeniesiono do Katowic. Co dalej? Czy w Nysie będzie można zorganizować spotkanie zaplanowane na 2 października? Między innymi o to Interia zapytała rzeczniczkę prasową klubu, Aleksandrę Głuszek.