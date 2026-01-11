Siatkarze czekają na to 39 lat. Takiej szansy dawno nie było. "Zmęczenie cudownie znika"

Asseco Resovia w XXI wieku przeżywała świetny okres. Zdobyła trzy tytuły mistrza Polski, ale nawet wtedy, gdy podbijała krajowe boiska, nie udało jej się sięgnąć po TAURON Puchar Polski. Trzy razy przegrała finał, po raz ostatni dotarła do niego w 2015 r.

Od poprzedniego triumfu Rzeszowian w tych rozgrywkach minęło aż 39 lat. Jako ostatni do tego sukcesu doprowadził ją trener Jan Such. Dziś szansę na powtórkę ma Massimo Botti, który drużynę objął zaledwie kilka miesięcy temu.

Marcin Janusz stęsknił się za wielkimi meczami. Przed nim finał

Oczekiwania w Rzeszowie są duże, a apetyt na sukces tylko zaostrzył przebieg półfinału. W nim Asseco Resovia rozbiła w trzech setach PGE Projekt Warszawa.

"W każdym z setów były momenty, w których Warszawa szarpała, wychodziła na prowadzenie, w pewnych okresach grała zdecydowanie lepiej niż my. Ale wracaliśmy, co nie zawsze zdarzało się w lidze. To bardzo cenne w takich meczach, które są trudniejsze: przegrywający odpada, presja jest większa. Ale zagraliśmy w sposób dojrzały" - cieszy się Marcin Janusz, od tego sezonu kapitan Resovii.

Rozgrywający na swój kolejny TAURON Puchar Polski czeka znacznie krócej niż Resovia. Przed trzema laty triumfował w Krakowie, gdzie rozgrywany jest w ostatnich sezonach turniej finałowy, z ZAKS-ą Kędzierzyn-Koźle. Ale po lecie wolnym od obowiązków reprezentacyjnych stęsknił się za wielkimi meczami.

Spotykamy się w gronie najlepszych drużyn w lidze, kibiców jest bardzo dużo i cała otoczka jest trochę jak na meczach reprezentacyjnych. To coś, co ja bardzo lubię, takie mecze z trochę większą presją, wtedy czuję, że gram lepiej. Długo nie grałem takich meczów, dlatego taki byłem podekscytowany

Asseco Resovia Rzeszów nie liczy na zmęczenie rywali. "Szybko możemy się zdziwić"

W niedzielę na drodze Rzeszowian stanie Bogdanka LUK Lublin. Mistrzowie Polski w półfinale męczyli się znacznie bardziej niż Resovia, bo rozegrali aż pięć setów z Indykpolem AZS Olsztyn. W dodatku zaledwie dwie doby wcześniej rozgrywali tie-break w Lidze Mistrzów. A teraz rozegrają trzeci mecz w ciągu czterech dni.

Janusz wskazuje jednak, że również Rzeszowianie grają ostatnio co trzy dni. I przestrzega, by nie skupiać się na tym, że rywale mogą być bardziej zmęczeni.

"Zarówno my, jak i Lublin mamy wiele atutów. Oni się trochę bardziej zmęczyli, my graliśmy mecz trochę później, więc regeneracja będzie miała znaczenie. Ale z doświadczenia wiem, że kiedy przychodzi mecz finałowy, na który się czeka, to zmęczenie cudownie znika przez adrenalinę. My na pewno nie możemy liczyć na to, że Lublin podejdzie do finału podmęczony, bo szybko możemy się zdziwić" - podkreśla Janusz.

Podobnego zdania jest Paweł Zatorski, libero Resovii. Dwukrotny mistrz świata ostatnio wrócił na swoją nominalną pozycję i w półfinale pokazał się z dobrej strony, kończąc mecz z tzw. pozytywnym przyjęciem na poziomie 53 procent. Przed finałem też nie chce skupiać się na zmęczeniu Lublinian.

"Przy dłuższym meczu można to czuć w kościach, choć myślę, że w finale jakiegokolwiek turnieju adrenalina jest tak duża, że wraz z doświadczeniem doświadczeniem chłopaków z Lublina przezwycięży jakiekolwiek zmęczenie. Dlatego spodziewamy się, że Wilfredo Leon będzie latał jak Wilfredo, Kewin Sasak jak Kewin, a my będziemy musieli tam doskoczyć" - kwituje.

Początek finału Bogdanka LUK Lublin - Asseco Resovia Rzeszów o godz. 14.45. Transmisja w Polsacie Sport 1, relacja tekstowa i "na żywo" w Interia Sport.

Z TAURON Areny Kraków Damian Gołąb

PGE Projekt Warszawa - Asseco Resovia Rzeszów. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Siatkarze Asseco Resovii Rzeszów Darek Delmanowicz PAP

Paweł Zatorski, libero Asseco Resovii Rzeszów Darek Delmanowicz PAP

Siatkarze Asseco Resovii Rzeszów mają szansę na historyczne trofeum fot. Piotr Sumara/PlusLiga materiały prasowe