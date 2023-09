Siatkarz zaskakuje przed turniejem. To trzeba zrobić, żeby oglądać Polaków

Nie da się ukryć, że o ile nasi siatkarze na mistrzostwach Europy grali w godzinach wieczornych, o tyle fani nie mają powodów do radości przed rozpoczęciem kolejnych rozgrywek, bowiem turniej kwalifikacyjny do igrzysk olimpijskich odbędzie się w Chinach i wiele na to wskazuje, że sympatycy podopiecznych Nikoli Gribcia będą musieli pogodzić swoje obowiązki z oglądaniem kadry narodowej. Na krótko przed pierwszym meczem "Biało-Czerwonych" na dość zaskakujący pomysł wpadł doświadczony siatkarz, Karol Kłos.