Pierwszym klubem w seniorskiej karierze Macieja Muzaja była Skra Bełchatów, później atakujący występował jeszcze w Jastrzębskim Węglu, Treflu Gdańsk i Onico Warszawa. W 2019 roku reprezentant kraju zdecydował się na pierwszy zagraniczny transfer, podpisując kontrakt z rosyjskim Gazprom-Jugra Surgut.

Następnie oglądaliśmy go jeszcze w Ural Ufa, ostatecznie zdecydował się jednak na wyjazd do Rosji i przeprowadzkę do Włoch, sezon 2020/2021 dokończył w Sir Safety Perugia. Po zakończeniu rozgrywek wrócił do ojczyzny, przez dwa lata grał dla Asseco Resovii Rzeszów, następnie spędził rok w PSG Stali Nysa. I ponownie wyjechał z Polski.

31-letni dzisiaj zawodnik postawił na Japonię, wiążąc się z Tokio Great Bears. Tam na początku marca 2025 roku doszło do skandalu z udziałem Polaka, który w trakcie meczu miał obrazić jednego z rywali. Nieoficjalne doniesienia wskazywały na to, że Muzaj zaatakował Miguela Lopeza na tle rasistowskim, za co sędzia ukarał go czerwoną kartką. Znacznie dotkliwsza była kara wyznaczona przez organizatorów rozgrywek - na reprezentanta Polski nałożono grzywnę i zawieszono go do końca fazy zasadniczej.

Siatkówka. Maciej Muzaj wraca do Polski?

Przygoda Muzaja z klubem z Tokio nie potrwała długo, po zakończeniu sezonu siatkarz wyjechał z Japonii i podpisał kontrakt z saudyjskim AL-Hilal VC. Od pewnego czasu pojawiały się doniesienia, że 31-latek również w Arabii Saudyjskiej nie zagrzeje na dłużej miejsca i ponownie zmieni otoczenie. Spekulowano, że być może atakujący wróci do Polski. Z informacji przekazanych przez siatkarskiego eksperta Jakuba Balcerzaka w serwisie X wynika, że transfer medalisty mistrzostw Europy jest już przesądzony.

"Według moich informacji, środkowy Cezary Sapiński i atakujący Maciej Muzaj w sezonie ligowym 2026/2027, będą bronić barw drużyny InPost CHKS Chełm" - przekazał.

Drużyna z Chełma, która w sezonie 2025/2026 zadebiutowała w PlusLidze, po 19 kolejkach zajmuje 11. miejsce w tabeli i jeśli utrzyma dobrą dyspozycję, uniknie spadku. Zespół w przypadku utrzymania w elicie będzie potrzebował kolejnych wzmocnień, a takimi mogą być transfery wspomnianych Sapińskiego (środkowy obecnie gra w Asseco Resovii Rzeszów) i Muzaja.

Maciej Muzaj k_kapica_afk/Polska Press/East News East News

Maciej Muzaj z Pawłem Zatorskim i Wilfredo Leonem Piotr Matusewicz East News

Maciej Muzaj w barwach Trefla Gdańsk Michal Fludra AFP

