Konstantin Cupković w listopadzie podpisał kontrakt z BBTS-em Bielsko-Biała , który wciąż walczy o utrzymanie w PlusLidze. Dla doświadczonego przyjmującego jest to kolejny epizod z polskimi rozgrywkami, ponieważ w sezonie 2014-2015 bronił barw Transferu Bydgoszcz. Wcześniej z kolei, w latach 2011-2013, występował w PGE Skrze Bełchatów.

PlusLiga. Konstantin Cupković o poziomie rozgrywek

36-latek po odejściu z Bydgoszczy grał m.in. w Grecji, Francji, Turcji, Chorwacji i Katarze, dzięki czemu zebrał cenne doświadczenie, pozwalające mu na porównanie poziomu PlusLigi do innych rozgrywek. - Dla mnie PlusLiga wygląda jeszcze lepiej niż w ostatnim roku, kiedy grałem w Polsce. Drużyny są mocniejsze i widać, że sukcesy polskiej reprezentacji miały pozytywny wpływ na rozwój ligi - ocenił w rozmowie z plusliga.pl.

Cupković przyznał, że "swoje robi również ta niesamowita energia do siatkówki w Polsce". - To daje się odczuć - zauważył. Jak dodał, PlusLiga jest obecnie jedną z najsilniejszych lig w Europie. Jego zdaniem wprawdzie rozgrywki we Włoszech również stoją na bardzo wysokim poziomie, ale polska liga jest bardziej wyrównana. - Jestem dumny, że mogę grać w Polsce, nawet jeśli moja drużyna zajmuje ostatnie miejsce w tabeli - zadeklarował.